Garanti Bankası: BBVA'nın Türkiye'den çıkacağı haberi asılsız

Garanti Bankası yetkilileri, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'nın (BBVA) Garanti'deki paylarını satacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

AA muhabirinin Garanti Bankası yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bankanın hakim ortağı olan İspanyol BBVA'nın, Garanti Bankası'ndaki hisselerinin satışı için çalışmalara başladığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İspanya'da bir internet sitesinde çıkan haberin aslı astarı olmadığını vurgulayan yetkililer, BBVA'nın Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu ve Türkiye'den çıkmayı düşünmediğini dile getirdi.