Garanti Bankası: BBVA'nın Türkiye'den çıkacağı haberi asılsız
Garanti Bankası yetkilileri, 'BBVA'nın Garanti'deki paylarını satacağı yönünde çıkan haberler asılsız.' açıklamasında bulundu.
- AA
Garanti Bankası yetkilileri, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'nın (BBVA) Garanti'deki paylarını satacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
AA muhabirinin Garanti Bankası yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bankanın hakim ortağı olan İspanyol BBVA'nın, Garanti Bankası'ndaki hisselerinin satışı için çalışmalara başladığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İspanya'da bir internet sitesinde çıkan haberin aslı astarı olmadığını vurgulayan yetkililer, BBVA'nın Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu ve Türkiye'den çıkmayı düşünmediğini dile getirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.