Garantisi bitse de tamir edilemeyen ürüne iade hakkı

Tüketicinin, 2012 yılının Temmuz ayında satın aldığı bulaşık makinesi, iki yıllık garanti süresinin dolmasından sonra 1 Nisan 2015’te arızalandı. Evden son olarak 6 Mayıs 2015’te götürülen makine aradan günler geçmesine karşın tüketiciye iade edilmedi. Bunun üzerine de mahkeme süreci başladı.

20 GÜN İÇİNDE YAPILMALIYDI

Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, yargılama sonucunda tüketici lehine karar vererek, bulaşık makinesi bedeli 1016 liranın faiziyle tüketiciye iadesine hükmetti. Gerekçeli kararda, “Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi, yönetmelikte belirlenen azami süreyi geçemez. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde dava konusu ürün için azami tamir süresinin 20 iş günü olduğu, somut olayda tüketicinin ürünü tamir için yetkili servise bıraktığı, 20 günlük azami tamir süresi geçmesine rağmen ürünün davacıya teslim edilmemesi nedeniyle ürün bedelinin davacıya iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır” denildi.