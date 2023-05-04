Garnica'dan Türkiye kararı yorumu: Çok akıllıca bir hamle yaptık

Global seyahat teknoloji şirketi Amadeus, İstanbul'daki AR-GE ofisini genişletme kararı aldı. Amadeus bu yatırım sayesinde çalışan sayısını da iki katına çıkaracak.



Seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, oteller, ve destinasyon yönetimi ofislerine hizmet veren Amadeus, yeni yatırımıyla birlikte stratejik konumdaki Türkiye pazarının daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Amadeus Mühendislik, Oluşturma Platformu ve Paylaşılan Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Nikolaus Samberger ev sahipliğinde, Amadeus IT Group, Türkiye'deki mevcut yatırımlarına ek olarak planladığı teknoloji araştırma ve geliştirme alanındaki yatırımını düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.

Toplantının açılışında konuşan Fransisco Javier Hergueta Garnica, dünyada Amadeus tarzı bir şirkete çok ihtiyaç olduğunu, dolayısıyla bu tarz bir şirketin çok ciddi potansiyeli olduğunu belirterek, kendi sektöründe dünyanın en önemli firmalarından biri haline geldiğini dile getirdi.

Amadeus'un bir özelliğinin de potansiyelleri, fırsatları görebilme, bunları belirleyebilme ve özellikle ülkelerdeki büyüme potansiyelini görerek, bu yönde çalışmalar yürütmek olduğuna dikkati çeken Garnica, dolayısıyla kurulduktan sadece beş yıl sonra Türkiye pazarına gelip buradaki büyüme potansiyelini gördüklerini söyledi.

Garnica, "Amadeus'un İstanbul'da ki AR-GE merkezini büyütme, genişletme ve güçlendirmesi çok akıllıca bir karar olmuş. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda gördük ki Türkiye gayrisafi yurtiçi hasıla alanında çok ciddi gelişme kaydedecek önümüzdeki yıllarda, dolayısıyla bizim için önemli bir iş ortağı. Türkiye, dünyada yatırım yapılabilecek en önemli ülkeler arasında yer almaktadır." dedi.

Türkiye'nin iç piyasasında çok ciddi, kayda değer bir gelişme ve büyüme öngördüklerine dikkati çeken Garnica, "Şunu da belirtmeliyim ki bu büyük büyüme çok ciddi bir ivmeyle çok hızlı bir şekilde olacak diye ön görüyoruz. Özellikle araştırma geliştirme alanında yatırım yapmak çok önemli ve çok kilit bir hamle." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ, BÜYÜYEN BİR İSPANYOL YATIRIMCI TOPLULUĞU VAR"



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, dünya seyahat endüstrisinin en saygın markalarından biri olan Amadeus'un İstanbul'da yapacağı AR-GE merkezi yatırımı duyurusu için toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dağlıoğlu, "Ülkemizde yaklaşık 30 yıldır katma değer üretmeye devam eden, son yıllarda özellikle AR-GE ve inovasyon alanındaki faaliyetleriyle önde gelen iş ortaklarımız arasında yer alan Amadeus'a, tüm çalışanlarına ve projeye dahil olan bütün paydaşlara bu yeni yatırımları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 600 uluslararası şirketin teknoparklarda veya kendi tesislerinde AR-GE faaliyeti yürüttüğünü belirten Dağlıoğlu, "Her geçen gün bu sayı artmakta. Her zaman vurguladığımız gibi, ülkemiz uluslararası şirketler için AR-GE, tasarım, üretim, satın alma, bölgesel yönetim gibi faaliyetler için bölgesel bir merkez oldu ve bu konumunu güçlendirmeyi sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, ülkemiz yatırımcı dostu bir iş ortamı ve cazip bir teknoloji girişimi ekosistemi sunmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.

Dağlıoğlu, Türkiye'de güçlü, büyüyen bir İspanyol yatırımcı topluluğu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında 17 milyar ABD dolarına yaklaşan ticaret hacmi, Türkiye'de faaliyet gösteren 700'ün üzerinde İspanyol şirket, 2003 yılından bu yana İspanya'dan ülkemize gelen 11 milyar ABD dolarının üzerinde doğrudan yatırım, ekonomik ilişkilerimizin yakınlığını açıkça gösteriyor. 2022 yılında İspanya ülkemize gelen UDY kaynağı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Bugün Amadeus'un açıkladığı yeni yatırımıyla beraber İspanya-Türkiye arasındaki gelişen ekonomik ilişkilere bir başarı hikayesi daha eklemiş oluyoruz."

- "DİJİTAL TÜRKİYE VİZYONUMUZUN ÖNEMLİ BİR AYAĞI TÜRKİYE'Yİ BÖLGESEL BİR BULUT BİLİŞİM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK"



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise teknolojik değişimlerin şekillendirdiği günümüz ekonomisinde rekabetçi olabilmenin yolunun AR-GE'ye dayalı yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi olduğunu ve bunun doğal sonucu olarak, teknoloji odaklı AR-GE ve yenilikçilik çalışmaların da devletlerin kalkınma gündeminde giderek daha fazla yerini aldığını söyledi.

Koç, yapay zekâ, büyük veri, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti ve robotik gibi dijital teknolojilerdeki gelişimin de etkisiyle, ekonominin tüm sektörlerinde veriye dayalı yenilikçiliğin ve üretkenlik artışının yaşandığı bir döneme girdiklerini aktardı.

Türkiye olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdikleri bu dönemde dijitalleşmenin getirdiği bu kalkınma fırsatından mümkün olan en üst seviyede faydalanmayı amaçladıklarını belirten Koç, "Hazırlıklarına başladığımız yeni Dijital Devlet Stratejisiyle kamuda dijital dönüşüm açısından bir paradigma değişimi yapmak istiyoruz. Bu surette, kamu hizmetlerini elektronik ortama taşımanın ötesinde, kamuyu veri odaklı bir organizasyona dönüştüreceğiz. Yine kamuda bilgi teknolojisi yönetimini etkinleştirmek amacıyla Kamu Bulut Bilişim Stratejisini hazırlıyoruz.

Kamuda bilgi teknolojisi altyapısı ihtiyaçlarını ticari bulut altyapılarından sağlayarak hem maliyet etkinliğini hem de hizmet kalitesini artıracağız. Kamu kurumlarını kendi teknolojik altyapıları kurup işletmenin getirdiği verimsizliklerden ve operasyonel yüklerden kurtarıp kendi ana hizmetlerine ve görevlerine odaklanmalarını temin edeceğiz. Ayrıca kamuda açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Koç, Türkiye'de veri merkezi ve bulut bilişim endüstrisinin gelişmesini özellikle önemsediklerini belirterek, "Dijital Türkiye vizyonumuzun önemli bir ayağı Türkiye'yi bölgesel bir bulut bilişim merkezi haline getirmek. Yerli elektrikli aracımız Togg gibi, dijital oyun ve e-ticaret alanında ortaya çıkardığımız unicornlar gibi, ULAK yerli baz istasyonumuz gibi başarılı örneklerimiz var. Bunlar bizi daha fazlasını yapmak için motive ediyor. Tüm bunları Amadeus gibi sektörel paydaşlarımızın destekleriyle hayata geçireceğiz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN STRATEJİK BİR PAZAR OLARAK ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT SUNDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Nikolaus Samberger de Türkiye'deki araştırma ve geliştirme merkezlerini büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin daha da güçlü bir dünya turizm merkezi haline gelmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Samberger, "Bu bir gerçektir ki Türkiye sadece tarihe tarihsel ve kültürel geçmişiyle ve mirasıyla değil artık günümüzde ekonomisiyle, iktisadıyla da çok ciddi bir aktör olma yolunda ilerlemektedir. Özellikle Avrupa ve Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerindeki gücünü her geçen gün yükseltmekte ve teknoloji alanındaki yeteneklerin değerlendirilmesi ve inovasyon alanındaki çalışmalarını da sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yer bulunan AR-GE merkezlerinin genişletilmesi ve büyütülmesi alanındaki yatırım ile Türkiye'nin stratejik bir pazar olarak çok büyük bir fırsat sunduğunu aktaran Samberger, "Türkiye bu büyümenin gerçekleşebileceği bir fırsat ülkesidir. Çünkü ticari ve diğer alanlardaki iş ortaklıklarının bu merkezden yola çıkarak yürütülebileceğini düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.