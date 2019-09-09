Gastronomi turizminde hedef 10 milyon turist

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Başkanı Firuz Bağlıkaya, Mersin, Adana, Antakya ve Gaziantep illerinde gastronomi ziyaretçi sayısının yılda 3 milyonu bulduğunu, hedeflerinin 3 yılda bunu 10 milyona çıkarmak olduğunu belirterek, “Türkiye’de gastronomi turizmi çerçevesinde seyahat eden turistlerin yüzde 88’i destinasyon tercihlerinde iyi yemeğin önemine vurgu yapıyor. Türkiye’de gastronomi turizmi turlarına katılanlar yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor” dedi.

2 BİN 500 $ HARCIYOR

Bağlıkaya, gastronomi turizminin artık dünyada yükselen bir trend olduğunu vurgulayarak, yaratıcı turizm trendleri ve kültür turizmine son derece uyumlu olan gastronomi turizminin çok hızlı gelişme gösterdiğini kaydetti. Yapılan araştırmalara göre, gastronomi turizmi çerçevesinde seyahat eden turistlerin yüzde 88’inin destinasyon tercihlerinde iyi yemeğin önemine vurgu yaptığını belirten Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Türkiye’de de bu oran aynı. Türkiye’de gastronomi turizmi turlarına katılanlar yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor. Türkiye’ye gelen yabancı turistler ortalama bir hafta kalıyor. Gastronomi turistleri, ülkemizde yaklaşık bin dolar harcama yapıyor. Hedefimiz, gastronomi turu yapan yabancı turistlerin ülkemize geldiğinde en az 2 bin 500 dolar harcama yapar hale gelmesi.”

HARİTA ÇIKARILIYOR

Doğu Akdeniz Bölgesi olarak nitelendirilen Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep illerinde gastronomi ziyaretçisi sayısının yılda 3 milyonu bulduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu çerçevede Gastronomi Treni’ni hayata geçireceklerini, Gastronomi Treni ve Doğu Akdeniz Gastronomi Rotası gibi turlarla, bölgenin gastronomi ziyaretçi sayısını 3 yılda 3 milyondan 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu çerçevede, bu yıl Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Haritası projesini tamamladıklarını aktaran Bağlıkaya, yakında projenin tanıtımının yapılacağını duyurdu. Bağlıkaya, “Kasımda Londra’da sonra New York, Japonya, Çin gibi destinasyonlarda Türk Mutafağı Günler’ni hayata geçireceğiz” dedi.