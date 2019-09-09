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Gastronomi turizminde hedef 10 milyon turist

Gaziantep, Adana ve Antakya için gastronomi turizmini artıracak yeni formüller devreye giriyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 3 milyon kişi olan gastronomi turistini 10 milyon kişiye çıkartacaklarını ifade etti.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Başkanı Firuz Bağlıkaya, Mersin, Adana, Antakya ve Gaziantep illerinde gastronomi ziyaretçi sayısının yılda 3 milyonu bulduğunu, hedeflerinin 3 yılda  bunu 10 milyona çıkarmak olduğunu belirterek, “Türkiye’de gastronomi turizmi çerçevesinde seyahat eden turistlerin yüzde 88’i destinasyon tercihlerinde iyi yemeğin önemine vurgu yapıyor. Türkiye’de gastronomi turizmi turlarına katılanlar yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor” dedi. 

2 BİN 500 $ HARCIYOR 

Bağlıkaya,  gastronomi turizminin artık dünyada yükselen bir trend olduğunu vurgulayarak, yaratıcı turizm trendleri ve kültür turizmine son derece uyumlu olan gastronomi turizminin çok hızlı    gelişme gösterdiğini kaydetti. Yapılan araştırmalara göre, gastronomi turizmi çerçevesinde seyahat  eden turistlerin yüzde 88’inin destinasyon tercihlerinde iyi yemeğin önemine vurgu yaptığını belirten Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Türkiye’de de bu oran aynı. Türkiye’de gastronomi turizmi turlarına  katılanlar yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor. Türkiye’ye gelen yabancı turistler ortalama bir hafta kalıyor. Gastronomi turistleri, ülkemizde yaklaşık bin dolar harcama yapıyor. Hedefimiz, gastronomi turu yapan yabancı turistlerin ülkemize geldiğinde en az 2 bin 500 dolar harcama yapar hale gelmesi.” 

HARİTA ÇIKARILIYOR 

Doğu Akdeniz Bölgesi olarak nitelendirilen Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep illerinde gastronomi ziyaretçisi sayısının yılda 3 milyonu bulduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu çerçevede Gastronomi Treni’ni hayata geçireceklerini, Gastronomi Treni ve Doğu Akdeniz Gastronomi Rotası gibi turlarla, bölgenin gastronomi ziyaretçi sayısını 3 yılda 3 milyondan 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu çerçevede, bu yıl Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Haritası projesini tamamladıklarını aktaran Bağlıkaya, yakında projenin tanıtımının yapılacağını duyurdu. Bağlıkaya, “Kasımda Londra’da sonra New York, Japonya, Çin gibi destinasyonlarda  Türk Mutafağı Günler’ni hayata geçireceğiz” dedi. 

YEMEK UĞRUNA YOLA DÜŞTÜLER

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, turistlerin yaklaşık yüzde 88’i için yeme-içmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Bunların hepsi gastronomi turisti olacak anlamına gelmiyor. ‘Gastronomi turisti çok para harcar’ diye bir hata var. Gastronomi turisti, mümkün olduğu kadar en iyisini yemeye çalışırken iyi para harcamaya çalışır ama sokak lezzetlerine meraklı bir gastronomi turisti de var. Bunlar yemek uğruna yola çıkanlar...” diye konuştu.

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