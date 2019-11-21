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Gayrimenkul Fuarı’na Körfez’den büyük ilgi

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından düzenlenen 14. Türk Arap İş Birliği Zirvesi ile 6. Türk-Arap Yapı Fuarı ve 3. Türk-Arap Gayrimenkul Fuarı İstanbul’da başladı.

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Körfez ülkelerinin büyük bir katılım sağladığı fuarda yaklaşık 1.500 Arap yatırımcı, gayrimenkulden mobilya dekorasyonuna, sayısız teknoloji ürünün sergilendiği stantları ziyaret etti. Fuarı açılışında konuşan TÜRAP Sabuhi Attar “Türk ve Arap yatırımcıların, bu işbirliğini aynı kararlılıkla sürdürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

HEDEF 100 MİLYAR $

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin de “Mart ayında yaptığımız Türk-Arap zirvesine 1500 Arap iş adamı katılmıştı. Bu zirveyi gelecek sene mart ayında MÜSİAD merkezinde yine 1500’e yakın Arap iş adamıyla gerçekleştirerek Türkiye ve Arap ülkeler arasındaki iş birliğini artırma yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise “Bu tarz etkinliklerle Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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