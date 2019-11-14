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Gayrimenkul sektörünün yıldızı 2020’de parlayacak

Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat tarafından Ankara’da hayata geçirilen Merkez Ankara projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

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Tanıtım toplantısında konuşan Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Gedikli, konutta faiz indiriminin sektördeki aktiviteyi hızlandırdığını belirterek, “Yaşanan olumlu gelişmelerin 2020 ve sonraki yıllarda Türk ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi” dedi. Sektördeki hareketliliğe işaret eden Gedikli, “Son 3-4 ayda ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yöndeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlamaktadır” diye konuştu.  Gedikli, ekonomik verilerdeki iyileşmenin, faiz indirimlerinin ve konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesinin gayrimenkul sektöründeki aktiviteyi de hızlandırdığını söyledi. Faizlerin düşmesiyle ipotekli satışların eylülde katlanarak arttığını dile getiren Gedikli, düşük konut kredisi oranının öneminden bahsetti.      

15 BİN TESLİMAT 

Emlak Konut olarak bugüne kadar başta İstanbul olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 133 proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Gedikli “Bugüne kadar 127 bin bağımsız bölüm yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm teslim ettik, yıl sonuna kadar 3 bin bağımsız bölüm daha teslim etmeyi amaçlıyoruz. 2020’de 15 bin bağımsız bölüme yakın teslim gerçekleştireceğiz” dedi.

10 blokta bin 425 konut var

Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara’nın şehre damgasını vuracak bir proje olduğunu belirterek, projeyi, Ankara’nın gerçek merkezinde hayata geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, “Ankara’nın ilk merkezinde, gerçek merkezinde yükseliyoruz. Ankara’nın gerçek merkezinin tekrar eski cazibesini yakalaması için çok önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Fatih Erdoğan, AKM Millet Bahçesi’ne komşu konumuyla fark oluşturacak projenin, blokların hepsinin yer altında birleştiğini kaydetti. 

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