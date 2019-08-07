Gayrimenkulde bahar havası: Talep yağıyor

Kamu bankalarının geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı. Son yıllarda eski havasını bulamayan gayrimenkul sektörü de yaşanan gelişmelerin etkisiyle hareketlenmeler başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir” denildi. Kamu bankaları geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0,99’dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti.

SEKTÖR HAREKETLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin vatandaşların teveccühünü kazandığını ve düşük faizli kredilere rekor seviyede talep gediğini açıkladı. Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

1 YIL SONRA BU FiYATLARA EV BULUNMAZ

GAYRİMENKUL sektöründe alım zamanı olduğunu ifade eden Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber “Gayrimenkulde tam alım zamanı diyebiliriz. Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kriz durumları her daim fırsat oluşturur. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var, evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli” açıklamasında bulundu.

TELEFON TRAFİĞİ ARTTI

Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, Merkez’in faizleri düşürmesi ve bunun bankaların kullandırdığı konut kredilerine yansıması sonrası ciddi anlamda telefon trafiği yaşadıklarını belirtti. Faizlerin düşmesi satışlara olumlu yansıdığını belirten Dilber, “Yalnızca maliyet açısından değil, motivasyona da etkisi oluyor. Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez’in 450 baz puanlık indirim yerinde bir hamleydi. Ancak yılsonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğizdir. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacaktır. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Bankada duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor." dedi.