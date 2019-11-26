Gaz pazarlığında elimiz güçlendi

TÜRKİYE ARTIK KRAL

Boğaziçi Enerji Kulübü tarafından, PwC Türkiye iş birliğiyle düzenlenen toplantıda konuşan Öğütçü şunları söyledi: “Rusya, şu anda dünyanın gazdaki süper gücü. LNG’de ise dünyanın lideri Katar ama Avustralya yakalamak üzere. Türkiye, Avrupa’da en fazla ABD LNG’si alan 2. ülke. Türkiye’nin mevcut LNG kapasitesi gaz tüketiminin yüzde 70’ini karşılayacak bir seviyede. Bu yüzden, Ruslar ve İranlılar önümüzdeki dönemde yenileyeceğimiz gaz sözleşmelerinde büyük bir esneklik sağlayacak. Türkiye, bütün gazı iç piyasada tüketmek zorunda değil. Bu gazı yurt dışına satmak için de yeterli altyapı var. Yenilenecek kontratlarda üçüncü ülkelere satış koşulu da mutlaka konulmalı. Doğal gaz piyasasında Türkiye gibi tüketici ülkeler şu anda kral. Bu avantaj değerlendirilmeli.”