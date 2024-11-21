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Ekonomi

Gaz ve petrol için Türkiye'ye göz kırptılar! Eyalet Başbakanından teklif

Pakistan'ın Sind Eyalet Başbakanı Shah, Sind'in doğal gaz, petrol gibi doğal kaynak bakımından zengin olduğunu vurgulayarak, Türk şirketlerini eyalete yatırım yapmaya davet etti.

Star Gazetesi21 Kasım 2024 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Gaz ve petrol için Türkiye'ye göz kırptılar! Eyalet Başbakanından teklif
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Pakistan'ın 4 eyaletinden biri olan Sind eyaleti hükümeti Türkiye'ye eyalete yatırım yapmaları için davette bulundu.

Sind Eyalet Başbakanı Murad Ali Shah, Başbakanlıkta Türk ve İsveç büyükelçileri ve Umman Başkonsolosu ile ayrı ayrı toplantılar düzenledi. Toplantılarda ikili ilişkiler hakkında görüşmeler yapıldı.

GAZ VE PETROL İÇİN TÜRKİYE'YE GÖZ KIRPTILAR!

Başbakan Shah, Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'na Pakistan ile Türkiye arasındaki özel ilişki nedeniyle Pakistan'ı ikinci evi olarak görmesini söyledi.

Neziroğlu ise önde gelen Türk şirketlerinin Pakistan'daki IDEAS Fuarı 2024'e katıldığını ve Pakistan'ın hem Türk halkı hem de hükümeti için çok önemli olduğunu vurguladı.

Shah, Sind'in doğal gaz, petrol, kömür ve diğer bol miktarda doğal kaynak bakımından zengin olduğunu vurgulayarak, Türk şirketlerini eyalete yatırım yapmaya davet etti.

Sindh hükümetinin Türk şirketleriyle Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) modeli kapsamında çalışma konusunda açık olduğunu da dile getirdi.

Görüşmede, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Kasım Naveed'in Türk Büyükelçi ile temaslarını sürdürmesi kararlaştırıldı.

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