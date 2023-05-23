Gaza Togg bastı! Türkiye Avrupa'da liderliğe ulaştı

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg'un yollara çıkması ile birlikte yollardaki şarj üniteleri sayısı da hızla artmaya başladı. Elektrikli araçların şarj edilebilmesine ilişkin düzenleme yetkisini elinde bulunduran Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hazırladığı "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" ile elektrikli araçların şarj edilebilmesine ilişkin öncelikli olarak araç sahibi vatandaşların korunması ve piyasanın gelişmesine dönük düzenlemeler yaptı. Şu ana kadar dünyada da ilk kez yapılan uygulama ile 124 adet şirket lisans alarak halka açık ve ticari olarak şarj hizmeti verebilecek konuma geldi.

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Sabah'ın haberine göre; Türkiye'nin gururu olan Togg'un yollara çıkmaya başlaması ile birlikte şarj ünitelerinin sayısı da giderek artırılıyor. Bugüne kadar 2 bin 592 adet istasyonda 3 bin 835 adet AC (yavaş şarj), bin 123 adet DC (yüksek hızlı şarj) şarj ünitesi olmak üzere toplam 4 bin 958 adet şarj noktası açıldı. Türkiye'de elektrikli araç sayısının 19 bin 776 adet olduğu göz önüne alındığında AB ülkeleri arasında halka açık istasyonlar değerlendirildiğinde şarj noktasına düşen araç sayısında Türkiye birinci sıraya yerleşti. Türkiye'de her 4 araca bir şarj noktası düşüyor.

2.5 MİLYAR TL YATIRIM



Şu ana kadar piyasada oluşan yatırımlar batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları ile birlikte yaklaşık 2.5 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaştı. Ayrıca tamamen EPDK personeli tarafından hazırlanan, elektrikli aracı olsun olmasın tüm vatandaşların kullanımına sunulan ş[email protected] mobil uygulaması ile vatandaşlar Türkiye çapında yer alan tüm halka açık şarj istasyonlarına ulaşabiliyor. Navigasyon bağlantısı ile tercih edilen istasyona erişebiliyor.