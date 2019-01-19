Gazi ve şehit yakınları için atama müjdesi

Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın duyurduğu 3600 ek gösterge müjdesi için çalışmalar sürerken, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ilişkin yeni bir müjde geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına önem verdiklerini belirterek “Bu konudaki istihdamları bekletmiyoruz. İnşallah gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasını yapacağız” dedi.

EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI

Yeni göstergeyle emekli memurun maaşında yüzde 20 artış getirmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son noktaya ilişkin de bilgi veren Selçuk “3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor” dedi. Bakan Selçuk emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konusunda ise “Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında” diye konuştu.

MAAŞ ŞUBATTA ZAMLI

Resmi Gazete’de yayınlanan Torba Yasa’yı da hatırlatan Selçuk, “Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak’ sözünün de bir gereğiydi. Meclis’ten geçen bu yasayla emekli aylıkları asgari bin lira olacak şekilde, sigortalı ve hak sahibi aylıklarında iyileştirme yaptık. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak” diye konuştu.