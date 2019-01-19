Gazi ve şehit yakınları için atama müjdesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Selçuk, gazi ve şehit yakınlarının kamuda istihdamı için gelecek hafta atama yapacaklarını duyurdu. Selçuk, 3600 ek gösterge çalışmalarının da Devlet Personel Başkanlığı ile sürdüğünü söyledi.
Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın duyurduğu 3600 ek gösterge müjdesi için çalışmalar sürerken, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ilişkin yeni bir müjde geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına önem verdiklerini belirterek “Bu konudaki istihdamları bekletmiyoruz. İnşallah gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasını yapacağız” dedi.
EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI
Yeni göstergeyle emekli memurun maaşında yüzde 20 artış getirmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son noktaya ilişkin de bilgi veren Selçuk “3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor” dedi. Bakan Selçuk emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konusunda ise “Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında” diye konuştu.
MAAŞ ŞUBATTA ZAMLI
Resmi Gazete’de yayınlanan Torba Yasa’yı da hatırlatan Selçuk, “Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak’ sözünün de bir gereğiydi. Meclis’ten geçen bu yasayla emekli aylıkları asgari bin lira olacak şekilde, sigortalı ve hak sahibi aylıklarında iyileştirme yaptık. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak” diye konuştu.
MÜGE ANLI İLE KONUŞACAĞIZ
Kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek Müge Anlı’nın programına başvuran Palu ailesi için sağlık tedbiri alınacağını ve bazı şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Bakan Selçuk, konuya ilişkin bakanlığın devreye girdiğini bir kez daha hatırlatarak, “Palu ailesi çok dehşet bir vakaydı. Bu kadar sürmesi gerekiyor muydu diye Müge Anlı’yla da bu durumu detaylı konuşacağız” dedi.
YAŞLI ŞÛRASI TOPLANACAK
Bu yılın yaşlılık yılı ilan edildiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının himayelerinde şubat ayında Yaşlılık Şurası’nın toplanacağını bildirdi. Öte yadnan diğer istatistiki bilgilere ilişkin de açıklamalar yapan Bakan Selçuk, koruyucu aile sayısının 5 bini aştığını, koruyucu ailedeki çocuk sayısının da 6 bini geçtiğini ifade etti. Bakan Selçuk aynı zamanda 16 bin 809 çocuğun evlat edindirildiğini söyledi.
DİYALİZ HASTASINA 230 LİRA ÖDENEK
Selçuk, cihaza bağlı hastaların elektrik faturalarının 200 liralık kısmını karşıladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: “Hemodiyaliz hastalarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz. Hemodiyaliz tedavileri için tüm sağlık hizmeti sunucularından 193 lira olan desteği 230 liraya çıkardık” dedi. Selçuk, İŞKUR’un istihdamda önemli bir rekora imza attığını hatırlatarak, “İŞKUR, 2018’de 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etti” dedi.
İşverene ‘asgari destek’ tamam
Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarı Meclis’ten geçti. Yasa, asgari ücret desteğinin 2019’da da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması gibi düzenlemeler de içeriyor. Yasadaki bazı düzenleler şöyle:
- İnternet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.
- İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak.
- Kanunla, elektronik belge düzenlemek suretiyle eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.
- Tüplü LPG faaliyeti, otogaz LPG faaliyeti yapmanın ön şartı olmaktan çıkarılıyor.
- Asgari ücret desteği 2019’da 12 ay devam edecek. Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak.
- Kanunla, istihdamın arttırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor. Buna göre, asgari ücret desteğinden yararlanılan ayda, 2018 yılı ocak ile kasım ayları/döneminde, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle, uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması sağlanacak.
- Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki, patent verilerek koruma altına alınan buluşlar, yüzde 50 kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.
Kiraya zam yüzde 16.33
İşsizlik ödeneğinden kira artışlarının belirlenmesine, vergi istisnalarına kadar birçok düzenleme içeren ‘Torba Yasa’ Resmi Gaüzete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi:
- Ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 16.33 zam yapacak.
- Şalgam suyu, bebek-devam sütlerinden ÖTV alınmayacak.
- Yenilenebilir enerji tesisleri KDV’den istisna tutulacak.
- İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için ‘son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı kaldırılarak ‘hizmet akdine tabi’ olarak çalışmak yeterli olacak.
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