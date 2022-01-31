Gaziantep-Erbil direk uçuşları başladı

IHA 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:09

Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep'te, Irak ile ticari ve insani ilişkilerin daha da arttırılması için Erbil'e direk uçuş seferleri başlatıldı. Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikle ilk yolcular uğurlandı. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahad Majeed, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

"IRAK İLE İLİŞKİLER ARTACAK VE GAZİANTEP'İN IRAK'A İHRACATI ARTACAK"

Programın ardından Erbil-Gaziantep uçak seferleri hakkında bilgiler veren Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bu uçuşların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Irak bizim ticari partnerlerimizden en önemlisi. Burada inşallah, iş insanlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmış olacağız. Direk seferlerle birlikte hem Irak'ın Gaziantep ile ilişkileri artacak hem de Gaziantep ihracatını daha çok arttırmış olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte Bağdat'a direk uçuş seferlerimizde başlamış olur. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor kazasız, belasız yolculuklar diliyorum" dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ PEKİŞTİRME AÇISINDAN ÇOK İYİ VE OLUMLU BİR ADIM ATILMIŞ OLDU"

Uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyleyen Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahad Majeed, "Ben öncelikle Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme açısından çok iyi ve olumlu bir adım atılmış oldu. Gaziantep için çok önemli bir yapıt kazandırıldı ve bu yapıt içinde şükranlarımızı sunuyorum. Uçuşlar sayesinde iki ülke arasında çok güzel bağlantılar sağlanacak ve çok büyük ilişkiler kurulacak. İnanıyorum ki ileriki zamanlarda Gaziantep'ten Bağdat'a direk uçuş seferleri de başlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu konuda önem gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Belediyelerimize de öncelikle kar mücadelesinde yapmış oldukları her şey için teşekkür ederim" diye konuştu.