Gazın yüzde 20’si depolanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dönmez, Türkiye’de yakın bir tarihe kadar doğalgazda özellikle kış şartlarında zaman zaman kesintili kısıntılı günler olduğunu ama bunu vatandaşların hissetmediğini, evlerde ve konutlarda böyle bir kesintiye gidilmediğini belirtti. Son iki yıldır hem iletim hem dağıtım sisteminde yapılan yatırımlarla bu sorunun ortadan kaldırıldığını anlatan Dönmez, “En önemli faktör de doğalgaz depoları. Tuz Gölü’nde şu anda işletmeye aldığımız 600 milyon metreküplük bir depomuz var, 600 milyon metreküplük ikinci kısmın inşaatı devam ediyor. Bir de yine geçtiğimiz aylarda daha büyük kapasiteye ulaşmak için temelini attığımız bir proje başlattık. O bittiği zaman 2023-2024 gibi inşallah Tuz Gölü’nde 5.4 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşacağız. Öte yandan, Silivri’de de bizim bir depomuz vardı, 2.8 milyar metreküplük. Orada da yine çalışmalarımız devam ediyor. 2023 hedefimiz ise inşallah 4.6 milyar metreküpe ulaşmak. Topladığınızda 10 milyar metreküp ediyor. Toplamda bizim ülkemizin doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp civarında. Hedefimiz bunun yüzde 20’sini depolamak. Gelişmiş ülkelerde de zaten bu böyle.”

SİNOP DEVAM EDECEK

Türkiye’nin uzun dönemden beri nükleer güç santraline sahip olma hayalinin yakında gerçekleşeceğini bildiren Dönmez “Sinop’ta nükleer projelere devam edeceğiz. Alan bir kere orada çok uygun. Dolayısıyla o alana ilişkin olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi. Dönmez, TANAP ile ilgili olarak da “Geçen yıl açılış yapılmıştı. Şu anda o hattın Edirne’ye olan ikinci fazı da tamamlandı. Bugünlerde test ve kontrolleri yapılıyor” diye konuştu.

Doğalgazda fiyat artışı olmayacak

Dönmez, özellikle doğalgaz tarifelerinin petrol fiyatlarına bağımlı olarak geliştiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü petrol fiyatlarının aşağı yukarı 6 ay sonra doğal gaz fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Yine bugünkü petrol fiyatlarının 7 ay sonra elektrik fiyatlarına yansıdığını görüyoruz çünkü bir miktar da biz elektriğimizi doğal gazdan üretiyoruz. Öte yandan, 1 hafta sonra da aslında pompalara yansıyor, yani petrol fiyatlarındaki değişkenlik enerji ürünlerinin hemen hemen tamamını etkiler durumda. Bu sadece bizim ülkemizde değil tüm ülkelerde bu şekilde. Maliyetler değiştikçe bunlar tarifelere yansıyacak ama doğal gaz tarafında, özellikle BOTAŞ hakikaten son birkaç yıldır fedakarlık yaparak bu süreci yönetmeye çalışıyor. Yine bu süreç bu şekilde devam edecek. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Orta ve uzun vadede petrol fiyatları, kurdaki hareketlilik ve diğer maliyet unsurlarını birlikte izleyeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz.”

Şalteri indirin vanaları kapatın

Dönmez, önceki gün yaşanan depremle ilgili vatandaşlara uyarılarda da bulundu. Depremde enerji altyapılarında herhangi bir sorun yaşanmadığını Belirten Dönmez “Yapılması gereken şu; bir deprem anında depreme uygun güvenli bir yere geçmek, hemen bir anda tahliye etmemek, akabinde de bina girişlerindeki ana gaz vanalarını kapatıp güvenli bir şekilde binayı tahliye etmek. Çünkü biz şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Bazen ocağın önünde vatandaşımız bir yemek pişiriyor olabilir. Alelacele çıkmış olabilir. Gaz kesilip sonra gaz geldiğinde alevsiz bir şekilde ortama doğal gaz sızması söz konusu olabilir. Depremden etkilenmediğimizden daha fazla belki bu doğal gazdan etkilenebiliriz. O açıdan vatandaşlarımıza deprem geçer geçmez evi taliye etmeden evvel muhakkak doğal gaz vanalarını kapatmalarını, elektrikleri açıksa söndürmelerini veya bir merkezi şalterleri varsa kapatmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.