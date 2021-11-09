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Ekonomi

Gazprom, Avrupa'daki gaz depolama tesislerini doldurmaya başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirdi.

AA9 Kasım 2021 Salı 12:24 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 12:24
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'da gaz depolama tesislerinde çalışmalara başladığı belirtilerek, "Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına yönelik planı onayladı ve uygulamaya başlandı. Gaz taşıma hacimleri ve güzergahları belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim'de, Gazprom'a, Rusya'daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra, Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı vermişti.

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