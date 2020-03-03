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Ekonomi

Gazprom'dan Bulgaristan'a doğalgazda yüzde 40 indirim

Rus enerji şirketi Gazprom, Bulgaristan'a sattığı doğalgazda yüzde 40 oranında indirim yaptığını açıkladı.

AA03 Mart 2020 Salı 15:30 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:30

Bulgaristan'ın doğal gaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, “Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir.” dedi.

Pavlov, mutabakata bağlanan indirimli fiyatların geçmişe dönük, 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını aktardı.

Başbakan Boyko Borisov da Gazprom'la 7 ay süren görüşmelerin ardından bugün doğal gaz fiyatlarına ilişkin imzalanan sözleşmenin Bulgaristan’a iletildiğini belirterek, Rusya'dan aldıkları gazın fiyatındaki indirimin yüzde 40'ı aştığını söyledi.

İndirim öncesi ve sonrası doğal gaz fiyatlarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


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