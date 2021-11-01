Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-ekim döneminde yüzde 10 arttı

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:30

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin Rusya ve Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatında artış yaşandığı belirtildi.

Şirketin doğal gaz üretimi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artarak 422,6 milyar metreküpe çıktı.

Bu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı ise yüzde 10,4 artışla 158,8 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'ye ihracat yüzde 110,4, Almanya'ya yüzde 23,4, Sırbistan'a yüzde 101,7 ve Romanya'ya yüzde 272,2 arttı.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde geçen yıla kıyasla 18,2 milyar metreküp, Ukrayna'daki tesislerde ise 10,1 milyar metreküp daha az doğal gaz bulunduğu kaydedildi.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.



