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Gebze-Darıca Metro Hattı’nda kazı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek Gebze-Darıca metrosunun kazı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca metro hattında başlayan çalışmalarda 18 metre ve 22 metre uzunluklarda fore kazıkları çakılması için kazı çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ilk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonu’ndan başlayacak yolculuğun, 12’nci ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakikada tamamlanacağı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, metro hattı çalışmalarını incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, 4 araçtan oluşan sürücüsüz tam otomatik metronun kullanılacağı Gebze metro hattının, bin 80 yolcu kapasiteli olacağını belirtti. Metronun, 12 istasyonlu, 15.6 kilometrelik hatta sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacağını aktaran Bayram “Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14.7 kilometresi tünel, 900 metresi hemzemin olarak yapılacak” ifadelerini kullandı.  

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