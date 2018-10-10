Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'i tamamlandı. 7 bin 143 personelin görev yaptığı projede halen bin 690 iş makinesi çalışıyor. Proje kapsamındaki 36 viyadükten Gebze-Bursa kesiminde 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç bölümünde 7, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasında da 2 olmak üzere 21'i tamamlandı.
- AA
İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'i tamamlandı.
AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti.
İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.
Altınova-Gemlik arasındaki 40, Gebze-Altınova bölümünde (Osmangazi Köprüsü dahil) 12,6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 20,Gemlik-Bursa kısmında 25 kilometrelik otoyol kesimi tamamlanarak hizmete alınırken, diğer bölümlerde çalışmalar sürüyor.
Gebze-Bursa ile Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 98 kilometrelik otoyolla 16 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanarak işletmeye açıldığı, 115 kilometrelik kesimde de BSK (Binder) çalışmalarının sona erdirildiği projenin tamamında yüzde 95 fiziksel gerçekleşme sağlandı.
Projede toplam 7 bin 143 personel görev yapıyor ve bin 690 iş makinesi çalışıyor.
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