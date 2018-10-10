Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'i tamamlandı İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'i tamamlandı. 7 bin 143 personelin görev yaptığı projede halen bin 690 iş makinesi çalışıyor. Proje kapsamındaki 36 viyadükten Gebze-Bursa kesiminde 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç bölümünde 7, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasında da 2 olmak üzere 21'i tamamlandı.