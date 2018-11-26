‘Geleceği inşa ediyoruz’

Türkiye çapında 28 ilde yapılanması bulunan, 204 okul ve 65 kampüs ile 30 bin öğrenciye eğitim veren Mektebim Okulları büyümesini sürdürüyor. ‘Milli eğitim’ stratejisi ile eğitim sektörüne yön vermeyi planlayan kurum, bilinçli, dünyaya açık, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Mektebim Okulları CEO’su Fuat Sancak ile Türk eğitim sektörü, okulların yapılanması ile ilgili konuştuk.

DEĞERLERİMİZ ÖNEMLİ

Röportajımıza “Öğrencilerimize yalnızca fen ve matematik öğretmiyoruz” diye başlayan Fuat Sancak “Bunun yanına ülke ve millet sevgisini de eklemek lazım. Bizim aslında unutulmuş ve son yıllarda canlandırmaya çalıştığımız ülke değerlerimizi de hatırlatmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu…

Eğitim sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz ve yatırımlarınızı büyütme süreci nasıl işledi?

Türk eğitim sektöründe ciddi bir dönüşüm süreci başladı. Biz de bu sektörün içine girme kararı aldık. Bilinçli bir nesil yetiştirmek adına biz de sorumluluk hissettik. Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Okulları’na yaklaşık 3 sene önce ortak olduk. 1 yıldır yaşadığımız ekonomik dalgalanma eğitim sektörüne de olumsuz yansıdı. Biz de yatırımlarımızı büyütmek adına sermaye artırımına gitme kararı aldık. Ortaklarımızdan pay alarak, ana hissedar konumuna yükseldik. Okulumuzun kurucularından Ümit Kalko sistemden tamamen ayrıldı.

‘Yerli ve milli eğitim’ Türkiye için kritik öneme sahip. Bu anlamda nasıl bir eğitim stratejisi izliyorsunuz?

Eğitim sektöründe sadece fen ve matematik öğretmek yetmez. Bunun yanına ülke ve millet sevgisini de eklemek lazım. Bizim aslında unutulmuş ve son yıllarda canlandırmaya çalıştığımız ülke değerlerimizi de hatırlatmamız gerekiyor. Türk tarihi hep bu değerler üzerinde büyüdü. İlmi, bilimi, sanatı, sporu elbette ki geliştireceğiz ama bunun yanına da milli değerlerimizi koyacağız. Bu bizim için son derece önemli.

30 BİN ÖĞRENCİ

Mektebim Okulları’nın büyüklüğü nedir?

204 okul 65 kampüsümüz var. 28 ilde yapılanmış durumdayız. 30 bin öğrencimiz var.

Üniversite ve yurtdışında okul açma planlarınızdan bahseder misiniz?

Üniversite ile ilgili çalışmalarımız var. Yakın bir gelecekte bu fikri hayata geçireceğiz.

Yurtdışı için ciddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Mevcutta ‘Mektebim international schools’ diye bir şirketimiz var zaten. İngiltere ilk hedef pazar. Önümüzdeki yıl bu ülkede bir okulumuz olacak.

SEKTÖR BÜYÜYECEK

Eğitim sektöründe özel okulların payı nedir?

OECD ülkelerine bakıldığında eğitim sektörü içinde özel okulların payı oldukça düşük. Yüzde 9 civarında diyebiliriz. Bu payın artmasını bekliyoruz. Son 5 yıldır önemli gelişmeler oldu bu alanda... Hükümetin verdiği destekler ile özel okulların sayısı hızla artmaya başladı. Hedefler yüzde 15’leri bulmak ve aşmak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve binlerce öğrenciye verilen özel okul teşvikinin kaldırılması ile ilgili bir çalışma var. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?

Geçen yıl 200 bin kişiye verilmesi planlanan teşvikten 80 bin kişi yararlandı. Çok fazla talep olmadı. Dolayısıyla tüm başvurular kabul edildi. İhtiyacı olmayan da teşvik aldı. Bunun daha doğru yapılanmasını bakanlık yapacaktır. Revize yapılabilir.

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