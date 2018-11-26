‘Geleceği inşa ediyoruz’
Mektebim Okulları CEO’su Fuat Sancak, bir ülkede eğitim sektörünün kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Kurum olarak öğrencilerin geleceğini en iyi şekilde inşa etmeyi amaçladıklarını söyleyen Sancak “Yalnızca ders vermiyoruz. Vatan ve millet sevgisi, fen ve matematik kadar önemli” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye çapında 28 ilde yapılanması bulunan, 204 okul ve 65 kampüs ile 30 bin öğrenciye eğitim veren Mektebim Okulları büyümesini sürdürüyor. ‘Milli eğitim’ stratejisi ile eğitim sektörüne yön vermeyi planlayan kurum, bilinçli, dünyaya açık, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Mektebim Okulları CEO’su Fuat Sancak ile Türk eğitim sektörü, okulların yapılanması ile ilgili konuştuk.
DEĞERLERİMİZ ÖNEMLİ
Röportajımıza “Öğrencilerimize yalnızca fen ve matematik öğretmiyoruz” diye başlayan Fuat Sancak “Bunun yanına ülke ve millet sevgisini de eklemek lazım. Bizim aslında unutulmuş ve son yıllarda canlandırmaya çalıştığımız ülke değerlerimizi de hatırlatmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu…
Eğitim sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz ve yatırımlarınızı büyütme süreci nasıl işledi?
Türk eğitim sektöründe ciddi bir dönüşüm süreci başladı. Biz de bu sektörün içine girme kararı aldık. Bilinçli bir nesil yetiştirmek adına biz de sorumluluk hissettik. Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Okulları’na yaklaşık 3 sene önce ortak olduk. 1 yıldır yaşadığımız ekonomik dalgalanma eğitim sektörüne de olumsuz yansıdı. Biz de yatırımlarımızı büyütmek adına sermaye artırımına gitme kararı aldık. Ortaklarımızdan pay alarak, ana hissedar konumuna yükseldik. Okulumuzun kurucularından Ümit Kalko sistemden tamamen ayrıldı.
‘Yerli ve milli eğitim’ Türkiye için kritik öneme sahip. Bu anlamda nasıl bir eğitim stratejisi izliyorsunuz?
Eğitim sektöründe sadece fen ve matematik öğretmek yetmez. Bunun yanına ülke ve millet sevgisini de eklemek lazım. Bizim aslında unutulmuş ve son yıllarda canlandırmaya çalıştığımız ülke değerlerimizi de hatırlatmamız gerekiyor. Türk tarihi hep bu değerler üzerinde büyüdü. İlmi, bilimi, sanatı, sporu elbette ki geliştireceğiz ama bunun yanına da milli değerlerimizi koyacağız. Bu bizim için son derece önemli.
30 BİN ÖĞRENCİ
Mektebim Okulları’nın büyüklüğü nedir?
204 okul 65 kampüsümüz var. 28 ilde yapılanmış durumdayız. 30 bin öğrencimiz var.
Üniversite ve yurtdışında okul açma planlarınızdan bahseder misiniz?
Üniversite ile ilgili çalışmalarımız var. Yakın bir gelecekte bu fikri hayata geçireceğiz.
Yurtdışı için ciddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Mevcutta ‘Mektebim international schools’ diye bir şirketimiz var zaten. İngiltere ilk hedef pazar. Önümüzdeki yıl bu ülkede bir okulumuz olacak.
SEKTÖR BÜYÜYECEK
Eğitim sektöründe özel okulların payı nedir?
OECD ülkelerine bakıldığında eğitim sektörü içinde özel okulların payı oldukça düşük. Yüzde 9 civarında diyebiliriz. Bu payın artmasını bekliyoruz. Son 5 yıldır önemli gelişmeler oldu bu alanda... Hükümetin verdiği destekler ile özel okulların sayısı hızla artmaya başladı. Hedefler yüzde 15’leri bulmak ve aşmak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve binlerce öğrenciye verilen özel okul teşvikinin kaldırılması ile ilgili bir çalışma var. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?
Geçen yıl 200 bin kişiye verilmesi planlanan teşvikten 80 bin kişi yararlandı. Çok fazla talep olmadı. Dolayısıyla tüm başvurular kabul edildi. İhtiyacı olmayan da teşvik aldı. Bunun daha doğru yapılanmasını bakanlık yapacaktır. Revize yapılabilir.
ODAK NOKTAMIZDA ‘ENDÜSTRİ 4.0 BULUNUYOR
Öğrencilerinize ve velilere ne vaat ediyorsunuz? Sizin okullarınıza gelen ne bulacak? Nasıl bir eğitim anlayışınız var?
Endüstri 4.0’ı temel alan bir eğitim anlayışımız var. Bu şu demek; Geleceği şimdiden inşa ediyoruz. Bizleri neler bekliyor, trendler neler, bakış alçıları nasıl şekillenecek bunları öğrencimize entegre ediyoruz. Dünyadan kopmayan bir birey yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede iş hayatında başarılı ve topluma faydası olan insanlar olmalarını sağlıyoruz. Okul öncesinden başlayıp, yüksek öğretime kadar giden süreçte kendi içinde birbirini tamamlayan bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bizler bilgiyi sadece alan ve tüketen değil, üretebilen bir nesil yetiştirme niyetindeyiz. Ülkenin patent sayısını artırabilecek, bu coğrafyadan da tüm dünyanın faydasına projeler çıkarabilecek bireyler yetiştirmek istiyoruz.
Eğitimin kalitesi kadar finansal güç de önemli
Eğitim sektöründe de yeni bir sürece giriliyor. Güçlü ve kurumsal şirketlerin ayakta kalacağı bir süreç bu… Bir nevi temizlik denebilir. Bir bina kiralayan eğitim işine giriyor. Bu kurumun iflas etmesi durumunda hem çalışanlar hem de öğrenciler mağdur oluyor. Bunun önüne geçilmesi adına devlet bir mekanizma oluşturmalı. Belli bir finansal güce sahip olan şirketler bu işe girmeli. Sektördeki okullar genelde eğitimcilerin bir araya gelerek kurduğu okullar. Haliyle işletme konusunda zayıf olabiliyorlar. Nakit akışı ve bütçe yönetimleri iyi yapılmadığı müddetçe bu okulların ayakta kalması pek mümkün olmuyor.
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