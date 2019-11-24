‘Geleceği Yazan Kadınlar’ hayatı kolaylaştıracak
Turkcell ile TOBB tarafından hayata geçirilen ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinin ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan “Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını göreceğiz” dedi.
Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinin ödül töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Konuşmada, güzel bir geleceği tasarlamak için kolları sıvayan kadınlarla buluşmaktan memnun olduğunu belirten Erdoğan projeye katılan kadınları ‘gökyüzünde ışıldayan yıldızlar’ olarak tanımladı. Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurgulayan Erdoğan, “Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz” diye konuştu.
8 ÜLKEDEN BAŞVURU
‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinin, bu yıl 8 farklı milletten de başvuru aldığını öğrendiğini, eğitime katılanlar arasında Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşlarının da olduğunu kaydeden Erdoğan, “Ne mutlu ki sadece kendi ülkemizdeki kadınlara değil, kendini ifade edecek bir platform arayan tüm kadınlara umut oluyorsunuz” dedi. Erdoğan, yurt içinde 64 ilden yapılan başvuruların projenin herkes için ulaşılabilirliğini bir kez daha ispatladığını belirterek, şöyle devam etti: “Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmaktır. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor.”
KANAT TAKSINLAR
Kadınların her alanda güçlendirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, çağın gerekliliklerinin kadınların en çok bilim ve teknoloji alanında yoğunlaşması gerektiğini söylediğini aktardı. Erdoğan, ailelere “Anne babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum. Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar” şeklinde seslendi. Erdoğan parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyetinin olmadığının altını çizdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konuşmasında “Kadınlar dijital dünyada daha etkin girişimciler olmalı. Bakanlık olarak kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için gayret göstermekteyiz” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda çok büyük artış var, yüzde 35 seviyesinde. Amacımız bunu yüzde 60’lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz” diye konuştu.
1.600 kadın başvurdu
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın da yer aldığı jüri değerlendirmesinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler belli oldu. 2019 yılının birincileri, Look adlı projeleri ile Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu. İkinciliği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan ve Hazal Çelik’ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşı-n projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR projesi ile Büşra Göral’ın oldu. Ayşe Sena Kayalı ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kazananlara ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi. Teknolojide potansiyeli ortaya çıkarmak hedefiyle yürütülen Geleceği Yazan Kadınlar’a bu yıl 1.600 kadın başvururken 2017’den bu yana başvuru 3 bini buldu. Bu arada kadınların 141 projesi il finalinde, 55 projesi ise yarı finalde yarıştı.
Türkiye’nin potansiyelini ayağa kaldıracağız
Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Geleceği Yazan Kadınlar’ın teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. Erkan “24 şehre çıkardığımız eğitimlerimiz için sadece Türkiye içinde kalmadı; gurur verici şekilde sekiz farklı ülkeden de katılım aldık. Her bir konunun uzmanları tarafından 179 saat eğitim alan 1.579 arkadaşım bu programı tamamladı. Yolculuklarında onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Teknoloji ve telekom dünyası aslında dünya ekonomisinin taşıyıcı gücü. Hangi sektör olursa olsun, eğer teknoloji kullanılmazsa o sektörde başarı sağlanamaz. Türkiye de ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Biz de bu projeyi Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kaldırmak için tasarladık” dedi.
Müthiş bir başarı hikayesi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin çetin hayat ve iş koşullarıyla dışında kendilerine engel çıkaran erkekleri de aştığına dikkat çekerek“Kadın girişimcilerimizin ürettiği fikirleri hayata geçirdiler. Dünyada ses getiren ödüller alan müthiş bir başarı hikayesine imza attılar. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça ve Genel Müdürü Sayın Murat Erkan nezdinde tüm Turkcell ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu noktada tüm kadınlarımızdan da benim bir ricam var. Hayal kurun, azmedin, çalışın” dedi.
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