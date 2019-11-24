‘Geleceği Yazan Kadınlar’ hayatı kolaylaştıracak

Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinin ödül töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Konuşmada, güzel bir geleceği tasarlamak için kolları sıvayan kadınlarla buluşmaktan memnun olduğunu belirten Erdoğan projeye katılan kadınları ‘gökyüzünde ışıldayan yıldızlar’ olarak tanımladı. Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurgulayan Erdoğan, “Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz” diye konuştu.

8 ÜLKEDEN BAŞVURU

‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinin, bu yıl 8 farklı milletten de başvuru aldığını öğrendiğini, eğitime katılanlar arasında Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşlarının da olduğunu kaydeden Erdoğan, “Ne mutlu ki sadece kendi ülkemizdeki kadınlara değil, kendini ifade edecek bir platform arayan tüm kadınlara umut oluyorsunuz” dedi. Erdoğan, yurt içinde 64 ilden yapılan başvuruların projenin herkes için ulaşılabilirliğini bir kez daha ispatladığını belirterek, şöyle devam etti: “Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmaktır. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor.”

KANAT TAKSINLAR

Kadınların her alanda güçlendirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, çağın gerekliliklerinin kadınların en çok bilim ve teknoloji alanında yoğunlaşması gerektiğini söylediğini aktardı. Erdoğan, ailelere “Anne babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum. Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar” şeklinde seslendi. Erdoğan parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyetinin olmadığının altını çizdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konuşmasında “Kadınlar dijital dünyada daha etkin girişimciler olmalı. Bakanlık olarak kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için gayret göstermekteyiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda çok büyük artış var, yüzde 35 seviyesinde. Amacımız bunu yüzde 60’lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz” diye konuştu.