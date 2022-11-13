Geleceğin doğal gaz devi! Avrupa'ya LNG satacak

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır doğal gaz çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğü Mozambik'te gaz ihracının bugün başladığını duyurdu.

Mozambik Ulusal Petrol Enstitüsü, geçen ay LNG'nin ilk sevkiyatının Avrupa ülkelerine yapılacağını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla enerji krizine giren Avrupa ülkelerinin Mozambik'ten ne kadar LNG satın alacağı henüz bilinmiyor.

- AFRİKA'DA DOĞAL GAZ AÇISINDAN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma Havzası'nda sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi, Mozambik'i doğal gaz açısından Nijerya ve Cezayir'in ardından Afrika'nın en zengin üçüncü ülkesi konumuna taşıdı.

Ülkede çıkarılan LNG'nin imtiyaz sahipleri arasında Fransız şirket TotalEnergies, ABD'li petrol devi Exxon Mobil, Güney Afrika şirketi Sasol ve İtalyan Eni firmaları bulunuyor.

Mozambik, sahip olduğu zengin doğal kaynaklara rağmen dünyanın fakir ülkeleri arasında.

Cabo Delgado bölgesi ise terör örgütü Ensar'us Sunna'nın saldırılarıyla gündeme geliyor.