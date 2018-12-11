Geleceğin mucitleri bu yarışmadan çıkacak
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, ülkemizdeki genç girişimcilere yönelik yeni bir projeye başlıyor. Seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile ilk aşamada 100 bin TL’ye kadar yatırım imkanı sunuluyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in düzenleyicisi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, yeni bir proje ile girişimcilerin karşısına çıkıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘T3 Girişim Merkezi’ projesiyle, teknoloji, uzay ve havacılık, ulaşım, yapay zeka gibi konularda girişimcilerin projeleri yarışacak. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “T3 Girişim Merkezi 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız. Girişim destek programına başvurular, 21 Aralık’a kadar devam edecek” dedi. Bayraktar, “Biz de kurduğumuz, gönüllü destek verdiğimiz Bilim Merkezleri’nde gençlerimize, Türkiye’de bugüne dek elde edilmiş başarılı sonuçları anlatmak aynı zamanda bu ülkenin hedeflerini de göstermek istiyoruz” diye konuştu.
KRİTİK ÖNEME SAHİP
Girişim ekosistemine verdikleri önemden bahseden Bayraktar, Türkiye’nin teknolojik anlamda katma değer üretmesinin mühim ve kritik olduğunu söyledi. Haluk Bayraktar, çıktıkları T3GM programı çağrısında da Türkiye’ye katma değer ve ekonomik fayda sağlayacak projelerin hayata geçmesi için çalıştıklarını dile getirdi.
400 öğrenci burs alacak
Vakfı ilk kurduklarında belli hedeflerle yola çıktıklarını bildiren Bayraktar, Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde destek vermek için çalıştıklarını, ilk çağrıya “1001 Teknoloji Takımı” kurma hedefiyle çıktıklarını anımsattı. Bayraktar, ilk yıl 100 öğrenciye aylık 500 lira burs verdiklerini, yeni dönemde bu sayıyı 400 kişiye çıkarma hedefinde olduklarını, bursiyerlerin gönüllü eğitmen olarak Vakfın faaliyetlerinde de yer aldıklarını anlattı. Bayraktar, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde 2017 yılında 40 bin başvurudan çeşitli aşamalarla 430 öğrencinin seçildiğini, bu öğrencilerinedevam ettiklerini söyledi.
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