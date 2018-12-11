Geleceğin mucitleri bu yarışmadan çıkacak

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in düzenleyicisi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, yeni bir proje ile girişimcilerin karşısına çıkıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘T3 Girişim Merkezi’ projesiyle, teknoloji, uzay ve havacılık, ulaşım, yapay zeka gibi konularda girişimcilerin projeleri yarışacak. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “T3 Girişim Merkezi 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız. Girişim destek programına başvurular, 21 Aralık’a kadar devam edecek” dedi. Bayraktar, “Biz de kurduğumuz, gönüllü destek verdiğimiz Bilim Merkezleri’nde gençlerimize, Türkiye’de bugüne dek elde edilmiş başarılı sonuçları anlatmak aynı zamanda bu ülkenin hedeflerini de göstermek istiyoruz” diye konuştu.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Girişim ekosistemine verdikleri önemden bahseden Bayraktar, Türkiye’nin teknolojik anlamda katma değer üretmesinin mühim ve kritik olduğunu söyledi. Haluk Bayraktar, çıktıkları T3GM programı çağrısında da Türkiye’ye katma değer ve ekonomik fayda sağlayacak projelerin hayata geçmesi için çalıştıklarını dile getirdi.