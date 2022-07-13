Geleceğin petrolü hidrojen için yeni yöntem! Kolları sıvadılar

Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation (Toshiba ESS), Kansai Electric Power Company Inc (KEPCO), Kanden Plant Corporation ve Iwatani Corporation'in dahil olduğu dört şirketten oluşan bir ekip, kullanılmayan jeotermal enerjiyi kullanarak hidrojen üretimi üzerine bir çalışma yürütecek.

Ekibin çalışma sahası Kumamoto Eyaleti olacak ve Temmuz 2022 ile Mart 2023 arasında bir sonuca ulaşılması bekleniyor.

GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJEN İÇİN KOLLAR SIVANDI

Çalışma kapsamında KEPCO, projenin genel yönetiminden, kullanılmayan jeotermal enerji kullanılarak üretilebilecek hidrojen miktarının araştırılmasından ve hidrojen kullanım yöntemlerinin araştırılmasından sorumlu olacak.

Toshiba ESS, Katı Oksit Elektroliz Hücreleri (SOEC) hidrojen üretim ekipmanının ekipman yerleşimi ve tasarımının yanı sıra, hidrojen üretim ekipmanına elektrik sağlayacak buhar türbini ve jeneratörün ekipman yerleşimi ve tasarımı üzerinde çalışacak.

Bu proje aracılığıyla Toshiba ESS, jeotermal kullanımı genişletmek ve yerel enerji tüketimi için yerel üretimi teşvik etmenin yanı sıra, istikrarlı ve düşük maliyetli yeşil hidrojen üretmek için kullanılmayan jeotermal buharın etkin kullanımını araştıracak.

Üretilen hidrojenin, yakın bölgelerdeki endüstrilerin taleplerini karşılaması planlanıyor.

Bu çalışma, gelecekte kullanılmayan jeotermal enerjinin etkin kullanımı için bir iş modeli oluşturmaya yönelik ilk adım olarak görülüyor ve iş modeli oluşturulduğunda, Toshiba ESS, Japonya ve deniz aşırı ülkelerdeki jeotermal enerji santrallerinden hidrojen üretiminin genişlemesi ve kullanılmayan jeotermal enerjinin kullanımını teşvik edecek.

Çalışma sahası, Kuju sıradağlarının eteğinde yoğun kaplıca alanı ve çok sayıda fumarol ile yoğun jeotermal faaliyet alanıdır. Baseload Power Japan tarafından geliştirilmekte olan Sansui Jeotermal Santrali'nin de bulunduğu sahadır.

Star Gazetesi