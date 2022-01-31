Geleceğin petrolü için çarpıcı değerlendirme: Üçünden ikisini seçin

star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:09 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:09

Çevreciler ve yerel halk tarafından başlatılan kitlesel protestoların baskısı altında kalan Sırbistan, İngiltere-Avustralya ortak şirketi Rio Tinto'nun yaklaşık 450 milyon ABD doları kadar yatırım yaptığı lityum madenciliği ve işleme projesinin mekansal planını ve izinlerini iptal etti.



Üst düzey Sırp yetkililer, bir yeraltı madeni ve benzersiz jadarit mineralini işleyecek bir tesis projesini hala savunurken, yetkililerin fişi çekmeye karar vermesi halinde Rio Tinto'nun hükümete tazminat davası açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

GELECEĞİN PETROLÜ İÇİN ÇARPICI YORUM: HIZLI, UCUZ VE GÜVENLİ Mİ? İKİSİNİ SEÇİN

Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu Gaz Uzmanları Grubu Sekreteri Branko Miliçeviç, 'Şirket mahkemede karara itiraz ederse, Sırbistan çevresel risklere işaret edebilir ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirilmediğini iddia edebilir.' dedi.

Miliçeviç, Sırbistan'ın lityum ve bor cevherinin madenciliğine ve işlenmesine izin verip vermemeyi düşünmeden önce bağımsız bir çevresel etki değerlendirmesi yapması gerektiğini de vurguladı.

Miliçeviç, 'Lityumun ekstraksiyonu enerji ve malzeme açısından o kadar yoğundur ki, madenciliği zorlu koşullar (yüksek sıcaklıklar) ve konsantre mineral asitler gibi agresif kimyasallar veya daha kötüsünü gerektirir.' diyerek, çevresel etkilerin detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini yineledi.

Jadarite'den gelen lityumun aynı anda hızlı, ucuz ve güvenli bir şekilde üretilemeyeceğini belirten Miliçeviç, 'Üçünden ikisini seçmek gerekiyor: hızlı ve ucuza (ama güvenli değil), hızlı ve güvenli (ama ucuza değil) veya ucuz ve güvenli (ama hızlı değil).' dedi.

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