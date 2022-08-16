Geleceğin petrolü için dünyanın en büyüğü! Düğmeye basıldı

Küresel enerji krizi ve enerjide yol arayışları devam ederken, hem karbon salınımını sıfıra indiren hem de doğada en çok bulunan hidrojen elementinden faydalanma çalışmaları hız kazandı.



Birçok ülke alternatif enerji çalışmalarını hızlandırırken, Dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin'in petrol ve doğal gaz şirketi China Petroleum & Chemical Corporation, geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojen için, dünyanın en büyük üretim tesisini inşa ediyor.

GELECEĞİN PETROLÜ İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Tesis tamamlandığında yılda 20.000 ton geleceğin yeşil petrlü hidrojen üretmeyi planlarken, CO2 emisyonlarında beklenen azalma yılda yaklaşık 485.000 ton olacak.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'in kuzeybatı bölgesinde yer alan tesisin inşası yaklaşık 470,8 milyon ABD dolarına mal olacak ve 630 hektardan fazla bir alanı kaplayan güneş panelleri kurulacak.

Çin basınında çıkan haberlere göre, hidrojen üretiminin maliyeti kilogram başına sadece 2,67 ABD doları olacak.

Devlete ait enerji devi daha önce projenin güneş enerjisi üretimi, dönüşümü, elektrolitik üretimi, depolaması ve nakliyesinden yeşil hidrojen üretimi ve kullanımının tüm süreçlerini kapsayacağını duyurdu.

Daha önceki haberelere göre, tesiste 300 MW'lık güneş enerjisi santrali, bir su elektroliz hidrojen üretim tesisi, hidrojen depolama tankları ve bir hidrojen boru hattı yer alacak.

Yeşil hidrojen, Sinopec'in Tahe petrol rafinerisinde kullanılan doğal gaz bazlı hidrojenin yerini alacak. Tesiste üretilen hidrojen, doğal gaz bazlı hidrojenin yerini almak üzere komşu Sinopec Tahe petrol rafinerisine tedarik edilecek.

Sinopec, gelecekte fosil yakıtlardan üretilen elektrik kullanılarak üretilen gri hidrojenin yeşil hidrojen ile değiştirilmesiyle tüm petrol endüstrisinin 14,8 milyar ABD dolarından fazla bir pazar oluşturacağını tahmin ediyor.

Star Gazetesi