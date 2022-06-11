Geleceğin petrolü için kollar sıvandı! Yeni fırsatlar dünyası olacak

Hidrojen enerjisi, ağır hizmet taşımacılığı ve çelik üretimi de dahil olmak üzere birçok ekonomik sektörü karbondan arındırma ve temiz enerji kaynaklarıyla desteklenen bir şebekeye giden yolu açma potansiyeline sahip.



Sıfır emisyon ve küresel enerji krizleri ile başa çıkmak isteyen ülkeler, bu alandaki yatırım ve çalışmalarını hızlandırıyor.

Bugün, ABD yılda yaklaşık 10 milyon metrik ton hidrojen üretirken, dünya çapında yılda yaklaşık 90 milyon ton üretiliyor. ABD'de üretilen hidrojenin çoğu, buhar metan reformasyonu yoluyla doğal gazdan gelirken, sudan hidrojen üretmek için elektriği kullanan elektroliz teknolojisi, ülke genelinde gelişmeye devam ediyor.

Bu teknoloji, güneş, rüzgar ve nükleer enerji dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden temiz elektrik kullanarak hidrojen üretebilir.

GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJENE 8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

ABD Enerji Bakanlığın'dan (DOE) yapılan açıklamaya göre, bölgesel temiz hidrojen merkezleri (H2Hubs) geliştirme programı için 8 milyar dolarlık finansman niyeti bildirildi.

DOE H2Hubs programı ile, hidrojenin temiz enerji olarak kullanımını hızlandırmak, hidrojen üreticileri, tüketiciler ve yerel bağlantı altyapısı ağları oluşturmayı hedefliyor.

Sanayi sektöründeki yenilikçi kullanımlar da dahil olmak üzere temiz hidrojenin üretimi, işlenmesi, teslimi, depolanması ve son kullanımı, ABD'nin 2035 yılına kadar %100 temiz elektrik şebekesi ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma stratejisi için çok önemlidir.

ABD Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm, "Hidrojen enerjisi, yoğun karbon salınımı yapan birden fazla sektörden kaynaklanan emisyonları azaltma ve ülke genelinde enerji işletmeleri ve işçiler için bir ekonomik fırsatlar dünyası açma gücüne sahip." dedi.

Star Gazetesi