Geleceğin teknoloji yıldızları finale kaldı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen ve T3 Girişim Merkezi’nin yürüttüğü Girişim Hızlandırma Programı’nda finale kalan 44 girişim, jürinin karşısına çıktı. Program kapsamında destek almaya hak kazanan girişimleri büyük fırsatlar bekliyor. Erken aşama teknoloji girişimlerine yönelik 6 ay süreli hızlandırma programında, girişimlere 100 bin liraya kadar yatırım desteği, ofis alanı, girişim atölyesi, eğitim, uzman ve usta (mentor) desteği veriliyor. Ayrıca T3 Vakfı’nın yatırımcı ağı ve kurumsal firma kümelenmesi sayesinde girişimler potansiyel yatırımcı ve müşterilerle bir araya getiriliyor. Potansiyel melek yatırımcıların da katılımıyla başarılı girişimler yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

AKILLI TARIM MAKİNESİ

Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak kritik önemdeki alanlarda teknolojiyle katma değer oluşturacak girişimlerin öncelikli olduğu programda, girişimler ‘otonom teknolojiler’, ‘yapay zeka ve makine öğrenmesi’, ‘nesnelerin interneti’, ‘akıllı ağlar’ ve ‘eğitim teknolojileri’ başlıkları altında yarıştı. Fikirler arasında bitki yetiştiren akıllı tarım makinesi, insansız kara ve deniz araçları, deniz kirliliğinin robotlar ile kontrol altına alınması projeleri yer aldı. Toplamda 400 projenin başvurdu ve 44’ünün finale kaldığı yarışmanın sonuçları 1 hafta içinde açıklanacak.