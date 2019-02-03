Geleceğin teknoloji yıldızları finale kaldı
T3 Vakfı tarafından düzenlenen ‘Girişim Hızlandırma Programı’nda 400 projeden 44’ü finale kaldı. Projeler arasında; insansız deniz ve kara araçları, yakıt tasarrufu sağlayan otonom sürüş, Parkinson hastalarına özel giyilebilir cihaz gibi geleceğin teknolojileri yer alıyor.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen ve T3 Girişim Merkezi’nin yürüttüğü Girişim Hızlandırma Programı’nda finale kalan 44 girişim, jürinin karşısına çıktı. Program kapsamında destek almaya hak kazanan girişimleri büyük fırsatlar bekliyor. Erken aşama teknoloji girişimlerine yönelik 6 ay süreli hızlandırma programında, girişimlere 100 bin liraya kadar yatırım desteği, ofis alanı, girişim atölyesi, eğitim, uzman ve usta (mentor) desteği veriliyor. Ayrıca T3 Vakfı’nın yatırımcı ağı ve kurumsal firma kümelenmesi sayesinde girişimler potansiyel yatırımcı ve müşterilerle bir araya getiriliyor. Potansiyel melek yatırımcıların da katılımıyla başarılı girişimler yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalıyor.
AKILLI TARIM MAKİNESİ
Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak kritik önemdeki alanlarda teknolojiyle katma değer oluşturacak girişimlerin öncelikli olduğu programda, girişimler ‘otonom teknolojiler’, ‘yapay zeka ve makine öğrenmesi’, ‘nesnelerin interneti’, ‘akıllı ağlar’ ve ‘eğitim teknolojileri’ başlıkları altında yarıştı. Fikirler arasında bitki yetiştiren akıllı tarım makinesi, insansız kara ve deniz araçları, deniz kirliliğinin robotlar ile kontrol altına alınması projeleri yer aldı. Toplamda 400 projenin başvurdu ve 44’ünün finale kaldığı yarışmanın sonuçları 1 hafta içinde açıklanacak.
YERLİ GİRİŞİMLER TERÖRE DARBE VURACAK
Yüksek kapasiteli cep telefonu bataryası, akıllı şehirler için tanımlanan otopark ve araç takip projesi, zorlu şartlarda ve bozuk altyapıda çalışarak hem kazaları engelleyen hem de yakıt tasarrufu sağlayan kısmi otonom sürüş sistemleri ile inşaat firmalarında işçi sağlığı ve güvenliği için çözümlerin yer aldığı günlük hayatı kolaylaştıracak çözümler de jüri tarafından değerlendirilecek. Terörle mücadele ve sınır güvenliği alanlarına yönelik fikirlerin de bulunduğu girişimler arasında sağlıkçözümleri dikkati çekti. Parkinson hastalarına uygulanan tedaviyi verimli hale getiren giyilebilir cihaz, 3 boyutlu akciğer navigasyon sistemi ile yapay zeka yazılımı gibi projeler, sağlık ile teknolojiyi birleştiren fikirler arasında yer aldı.
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