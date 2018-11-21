Gelin Türkiye’de üretin birlikte kazanalım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo’da bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO başladı. 140 ülkeden 8 bini aşkın yabancının katıldığı fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yabancı yatırımcılara “Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı’nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım” dedi.

YATIRIMCI DOSTUYUZ

Etkinlikte bu yıl 140 farklı ülkeden, sekiz binin üzerinde yabancı katılımcının ağırlandığını dile getiren Varank, organizasyon boyunca geçmiş yıllarda olduğu gibi çok verimli ticari ortaklıklar ve yatırım iş birlikleri kurulacağından en ufak bir şüphesi olmadığını vurguladı. Varank, fuarda Türkiye’den çok güzel bir mesaj verdiklerini, küresel ticaret savaşlarının gündemi meşgul ettiği bu dönemde, yeni iş birliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşinde olduklarını vurguladı. Ticaret savaşının galibinin olmayacağını kaydeden Varank, “Bakın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyüme beklentileri, ticaretteki bu gibi belirsizliklerden ötürü aşağı yönlü revize ediliyor. Buna seyirci kalmamalıyız. Yatırımın, üretimin ve ticaretin canlanması için kolektif bir çabaya ihtiyaç var. MÜSİAD EXPO gibi organizasyonlar da bu çabanın somut çıktılara dönüşmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

Varank, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatlarına bulunduğunu belirterek, “Yabancı ve yerli girişimciler, hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumda” dedi. Türkiye’nin ‘ulusal muamele’ prensibi denilen yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden olduğunu dile getiren Varank, hükümetin bu politikaya kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Varank, yatırımcı dostu bir ortam sağlamanın hükümetin en temel öncelikleri arasında olduğunu söyledi.