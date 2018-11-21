Gelin Türkiye’de üretin birlikte kazanalım
Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO başladı. 140 ülkeden 8 bini aşkın yabancının katıldığı fuarın açılışında konuşan Bakan Varank, yabancı yatırımcılara “Ülkemizde üretin, birlikte kazanalım” diye seslendi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo’da bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO başladı. 140 ülkeden 8 bini aşkın yabancının katıldığı fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yabancı yatırımcılara “Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı’nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım” dedi.
YATIRIMCI DOSTUYUZ
Etkinlikte bu yıl 140 farklı ülkeden, sekiz binin üzerinde yabancı katılımcının ağırlandığını dile getiren Varank, organizasyon boyunca geçmiş yıllarda olduğu gibi çok verimli ticari ortaklıklar ve yatırım iş birlikleri kurulacağından en ufak bir şüphesi olmadığını vurguladı. Varank, fuarda Türkiye’den çok güzel bir mesaj verdiklerini, küresel ticaret savaşlarının gündemi meşgul ettiği bu dönemde, yeni iş birliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşinde olduklarını vurguladı. Ticaret savaşının galibinin olmayacağını kaydeden Varank, “Bakın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyüme beklentileri, ticaretteki bu gibi belirsizliklerden ötürü aşağı yönlü revize ediliyor. Buna seyirci kalmamalıyız. Yatırımın, üretimin ve ticaretin canlanması için kolektif bir çabaya ihtiyaç var. MÜSİAD EXPO gibi organizasyonlar da bu çabanın somut çıktılara dönüşmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.
Varank, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatlarına bulunduğunu belirterek, “Yabancı ve yerli girişimciler, hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumda” dedi. Türkiye’nin ‘ulusal muamele’ prensibi denilen yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden olduğunu dile getiren Varank, hükümetin bu politikaya kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Varank, yatırımcı dostu bir ortam sağlamanın hükümetin en temel öncelikleri arasında olduğunu söyledi.
İsim değişikliği istedi
Bakan Varank, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ile etkinlik öncesi kısa bir konuşma yaptığını belirterek, MÜSİAD ismindeki iş adamları kelimesinin asla cinsiyetçi bir ifade olmadığını ancak bazı hanımefendilerin bu kelimenin iş insanları olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağını belirttiğini aktardı. Bakan Varank, “İnşallah MÜSİAD’dan da böyle bir adımı bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
85 ülkede ticaret diplomasisi yürütüyoruz
MÜSİAD EXPO’nun açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “85 ülke, 215 irtibat noktasına ulaştırdığımız teşkilat ağımızdan aldığımız güçle, bir ‘Ticaret Diplomasisi’ yürütüyoruz. Birer ticari ataşe gibi çalışan yurt dışı şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz aracılığıyla, bulunduğumuz ülkelerde iş insanlarını bir araya getiriyor ve ülkelerimiz arasında işlevsel bir köprü kuruyoruz” dedi. Kaan “Teşkilatlanma çalışması yürüttüğümüz ülkelerin önemli STK’ları, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği anlaşmasına giderek ve MoU anlaşmaları imzalayarak Türkiye adına önemli ticaret köprüleri kuruyoruz” diye konuştu.
İlk insansız deniz aracı İDA görücüye çıktı
MÜSİAD EXPO Fuarı’na bu yıl ilk yerli ve milmi ‘İnsansız Deniz Aracı’ ‘İDA’ damgasını vurdu. Fuar kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘High Tech Port’da Türkiye’nin savunma sanayi ürünleri sergilenirken, İDA da burada görücüye çıktı. İnsansız olarak çalışabilen, üzerindeki oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenilen rota üzerinde gidebilen İDA, Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirildi. Hibrit bir araç kurgusuyla geliştirilen İDA’nın, üzerinde bulunan ve hem otomatik hem de karadan kontrol edilerek çalışabilen sensörler sayesinde sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele ile deniz sınırlarının güvenliği alanında kullanılması planlanıyor. Firmanın Genel Müdürü Hakan Kayacı “Bizim 5 yıldır üzerinde çalıştığımız, yazılımından tutun da, üretimine kadar her şeyi kendimize ait bir ürün. Mersin’de üniversite, teknopark ve sanayi işbirliği ile hazırlandı” dedi. İDA’yı Bakan Varank da da inceledi.
SAVUNMA DEVLERİ FUARDA
Fuara ASELSAN, silah sistemleri, uydu haberleşme sistemleri, radar ve karıştırıcıların araların da yer aldığı bir dizi ürünüyle fuara katılıyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ standında deniz platformları, uydu sistemleri, ‘kamikaze drone’lar tanıtılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), son dönemde geliştirdiği ve ürettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, uydu kontrollü insansız hava aracı Anka-S, T625 Genel Maksat Helikopteri gibi platformların maketlerini sergiliyor. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, milli hava araçları için geliştirilen motor çözümleriyle fuarda yer alıyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, silah ve mühimmat ürünlerini tanıtıyor. High Tech Port By MÜSİAD, 24 Kasım’a kadar açık kalacak.
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