İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3035
  • 6,0266
  • 225.963
  • 104.063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle, süresi dün sona eren muhtasar beyannameler ile damga ve katma değer vergilerinin beyannameleri bugün gün sonuna kadar verilebilecek. 
 
Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat günü sonuna kadar uzatıldı.
 
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekiyor.
 
Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019-Ocak dönemine ilişkin olarak dün yapılması gereken kayıtlar da 15 Mart'a kadar yapılabilecek. Söz konusu beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek.

''Kılıçdaroğlu´na yazıklar olsun, beni rencide etti''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da kimyasal panik! Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da kimyasal panik! Soruşturma başlatıldı

Hindistan'tan Pakistan'daki kampa hava saldırısı

Hindistan'tan Pakistan'daki kampa hava saldırısı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı

BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

AB 'demokrasiyi' askıya aldı

AB 'demokrasiyi' askıya aldı

Rusya'dan önemli açıklama: Yörüngesi yükseltildi

Rusya'dan önemli açıklama: Yörüngesi yükseltildi

Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya da katıldı: Reform yapılsın

Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya da katıldı: Reform yapılsın
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA