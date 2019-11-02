Gelirde son 11 yılın  zirvesini yakaladı

Türk Telekom 2019’un ilk 9 ayında son 11 yılın rekor gelir artışına ve son 7 yılın rekor net kârına imza attı. 2019’un Ocak-Eylül dönemini kapsayan dokuz ayda yüzde 15.6’lık büyüme gerçekleştiren Türk Telekom, aynı sürede 17.4 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Ayrıca, Türk Telekom güçlü faaliyet performansı ve etkin faaliyet gideri yönetimi sayesinde sadece 2019 üçüncü çeyrekte 1.1 milyar TL net kâr elde ederek son 11 yılın en yüksek üçüncü çeyrek dönem net kârına ulaştı. 2019’un dokuz ayındaki net kârı da 1.9 milyar TL olarak gerçekleşti.

GÜVEN VERİYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2019 yılının ilk yarısında kaydettikleri başarılı performansı yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdüklerini belirterek “Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi. Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından FAVÖK öngörümüzü 11 milyar TL seviyesine yükselttik. Bu sonuçlar, ilerleyen dönemlerde müşteri memnuniyeti önceliğiyle gerek penetrasyon artışı gerekse sürdürülebilir abone kazanımı hedeflerimiz için atacağımız adımlar konusunda bize güven veriyor” dedi.

2019’un üçüncü çeyreğinde Türk Telekom’un ülkenin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük ederek Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü aktaran Önal, “Dönem içinde kusursuz müşteri deneyimi kapsamında yüksek hızda kablosuz sabit interneti müşterilere sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de deneyen ilk operatör olduk. Genişbantta gerçekleştirdiğimiz tarife dengelemesi ile müşterilerimize daha iyi değer sunarak abone kazanımımızı arttırdık. Yeni dönemdeki önceliklerimiz; internet penetrasyonunu arttırmak, daha iyi bir müşteri deneyimi, dijitalleşme yolculuğuna hız vermek ve sürdürülebilir bir abone büyümesini sağlamak olacak” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER

Önal, “Türkiye’nin lider entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz. Uzunluğu her geçen gün artan 295 bin kilometrelik fiber altyapımızın yanı sıra, 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle de Türkiye’de 5G’ye en hazır operatörüz” dedi.