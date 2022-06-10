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Ekonomi

Gelire Endeksli Senetler (GES) nedir? Devlet İç Borçlanma Senedi GES talep toplama ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin başlayacağını duyurudu. Bu açıklamanın ardından 'Devlet iç borçlanma senedi GES nedir? Devlet İç Borçlanma Senedi ne işe yarar?' gibi sorular gündeme geldi. Peki Devlet İç Borçlanma Senedi GES talep toplama ne zaman? İşte konuyla ilgili detaylar...

10 Haziran 2022 Cuma 15:28 - Güncelleme:
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Gelire Endeksli Senetler terimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni ekonomik adımını açıklamasının ardından araştırılan konulardan birisi oldu. Gelire Endeksli İç Borçlanma Senedi ile vatandaş tasarruflarını Türk Lirası üzerinden değerlendirebilecek. Peki Gelire Endeksli Senetler (GES) nedir? Devlet İç Borçlanma Senedi GES ne anlama geliyor? İşte GES talep toplama tarihi ve konuyla ilgili merak edilenler...

GELIRE ENDEKSLI SENETLER (GES) NEDIR?

Gelire endeksli senetler (GES), Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen senetlerdir.

GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir.

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ GES TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ekonomik kalkınma amacıyla vatandaşın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için gelire endeksli senet ihraç edilecek.

Gelire Endeksli Senetler için talep toplama işlemi 15.06.2022 tarihinden itibaren yapılacak.

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