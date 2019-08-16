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Geliri olmayana devletten destek

Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelli ve yaşlılarla, anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara, SGK ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor. Üstelik bu kişiler, sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Muhtaç ve engelliye bu yıl 817 lira maaş bağlanacak.

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BAŞVURULAR NEREYE? 
 
Yardım almak için istenilen belgelerin ikamet edilen yerdeki ‘Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi (vgm. gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. 
 
ARANAN ŞARTLAR NELER? 
 
Muhtaçlık aylığı için müracaat edecek kişinin sosyal güvencesi olmayacak. Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayacak. Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı (ev, ticari taksi gibi) olmayacak. Geliri olanların ise aylık geliri 592 lirayı aşmayacak. Herhangi bir aylık bağlanmamış olacak. 
 
HER YIL KONTROL EDİLİYOR
 
Aylık almaya başlayanlar, her yıl ocak ayında bölge müdürlüklerine ‘yoklama belgesi’ vermek zorunda. Yoklama belgesini vermeyenlerin aylıkları donduruluyor. Belge, 3 ay içinde getirilirse aylıklar toptan ödeniyor.
 
(Güneş)

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