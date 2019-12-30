Gemlik'e piyango! Türkiye’nin Otomobili fabrikasının kurulacağı Bursa’da gayrimenkul uçtu

30.12.2019 02:58 - Güncelleme: 30.12.2019 02:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Otomobili’nin Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretileceğini açıklamasının ardından, ilçede gayrimenkul piyasası hareketlendi. Emlakçılar ve müteahhitler, telefonlarının şimdiden susmadığını söyledi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak. 22 milyar liraya mal olacağı belirtilen yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, “Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlik´teki tüm emlakçıların telefonu susmuyor.

FİYATLAR UÇTU

Gayrimenkul fiyatlarının zaman içinde tavan yapacağından, 2 katına kadar çıkacağından eminiz. Bu durumdan sonra Gemlik´ten taşınmaz mülk alan herkes kazanır diye düşüyorum. Fırsat bu fırsat, bence kimse kaçırmamalı” dedi.

Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, “Yerli ve milli otomobilimizin Gemlik´te yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlik´te olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Konut faizlerinin daha da indirilmesinin ardından satışların daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Telefonlarımız hiç susmuyor, yatırımcılara buraya gelip Gemlik´i değerlendirmeleri için sesleniyorum” diye konuştu. Yerli otomobilin Gemlik’te üretilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Gürkan Şahin ise, “Fabrikamız hayırlı olsun. Gemlik´teki iş bulamayan insanlar için büyük bir avantaj oldu. Gemlik´teki yapılaşma sorununun da zaman içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Araba konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir Gemlikli olarak” ifadelerini kullandı. 2020 yılında, 4 milyon 300 bin metrekarelik askeri Hara arazinin 1 milyon metrekaresinde temeli atılacak olan fabrikanın, yapımı döneminde de ilçeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR SANAYİSİ ÜRETİME HAZIR

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye’nin 60 yıllık otomobil üretme sevdasının gerçekleştirilecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Kesikbaş, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tanıtılan yerli otomobil ülkemize hayırlı olsun. Yerli ve milli otomobilimizin kendi olanaklarımız ile üretimi Türkiye’nin yan sanayiden mamul sanayiye geçişi için önemli bir adımdır. Türkiye sanayisi güçlüdür, teknik birikimleri yüksektir. Her alanda nihai ürüne ve hammadde üretimine yönelmek ülkemiz kalkınması için zaruridir. Eskişehir sanayisi üretim gücü ile yerli otomobilin üretimde yer almaya hazırdır. Eskişehirli firmalarının projede yer alması, bunun bir parçası olması için elimizden geleni yapacağız. Eskişehir sanayisi üretim kabiliyeti ile projeye güç katmaya isteklidir” ifadelerini kullandı.