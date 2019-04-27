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Gençlere yaz tatilinde iş fırsatı geliyor

Gazi Üniversitesi Kariyer Fuarı 2019 Programı kapsamında ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) katkılarıyla düzenlenen ‘Gazi Üniversitesi İŞKUR artı hizmet noktası’ açıldı.

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Açılışta konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Avrupa ve Amerika’da gönüllü çalışma olarak yaygın şekilde uygulanan sosyal çalışma programını müjdelemek istediğini belirterek “Gençlerimize bu programımızı bu yaz tatilinden itibaren uygulamaya başlıyoruz. Programa katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde ödeme ve sigortalarınızı da yatıracağız” dedi. 

6 İLDE HİZMET NOKTASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise İŞKUR ‘artı hizmet noktası’nın 6 ilde oluşturulduğunu anlattı. Uzunkaya, söz konusu illerin Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, İstanbul ve Ankara olduğunu belirtti.  Uzunkaya, ülkede 2000’li yıllarda İŞKUR’un yılda 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirebilme kapasitesine sahip olduğunu anımsatarak, “Bu rakam 2018 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 247 bin 188 kişi oldu. İŞKUR, 2018’de 210 bin 459 üniversiteli mezunu işe yerleştirme kapasitesine sahip bir kurum olurken, Ankara’da bu rakamın 13 bin 516 olduğunu da ifade etmek isteriz” diye konuştu.            

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