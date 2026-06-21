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  • Gençlerin yanında devlet var! 1 milyar lirayı aşan kaynak aktarıldı
Ekonomi

Gençlerin yanında devlet var! 1 milyar lirayı aşan kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında haziran ayında 9 bin 200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

KÜBRA ŞENAL21 Haziran 2026 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Gençlerin yanında devlet var! 1 milyar lirayı aşan kaynak aktarıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda, evlenecek gençleri desteklemeye devam ediyor.

Bakanlık sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, Haziran ayında 9 bin 200 gencimize 1 milyar 52 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirdik. Fondan yararlanan 12 bin 942 çiftimizin 13 bin 126 çocuğu dünyaya geldi. Bugüne kadar 81 ilde toplam 160 bin 598 gencimize, 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk.

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