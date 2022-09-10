Genel Başkan Asmalı duyurdu: MÜSİAD'ın hedefi ABD'nin 50 eyaletinde teşkilatlanmak

11 Eylül 2021'de göreve başlayan MÜSİAD Başkanı Asmalı, aradan geçen bir yıllık süreci AA muhabirine değerlendirdi.



Göreve geldiklerinde açıkladıkları hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Asmalı, özellikle Genç MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın oluşumlarının başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.

İşbaşı yaptıktan hemen sonra IBF Bakü ve Vizyoner 21 gibi iki önemli programa imza attıklarını hatırlatan Asmalı, ardından yıl sonu itibarıyla ekonomi değerlendirme anketini gerçekleştirerek 5 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katılımıyla açıkladıklarını anlattı.



Ticaretin önündeki sorunların masaya yatırıldığı toplantılarını ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Asmalı, genel idare kurulu toplantıları ve sektör kurullarıyla Türkiye'nin farklı illerinde yaptıkları toplantılarla da üyelerle ve Anadolu'daki iş insanlarıyla istişare imkânı bulduklarını ifade etti.

-G20 ÜLKELERİNDEKİ YAPILANMA ARJANTİN'LE TAMAMLANACAK

Göreve başladıklarında 7 stratejik hedef belirlediklerini anımsatan Asmalı, bu hedeflerden 6'sını gerçekleştirdiklerini söyledi. Asmalı, "MÜSİAD'ın G20 ülkelerindeki yapılanmasını tamamlamak istiyorduk. Meksika ve Arjantin'de yoktuk. Meksika'yı kurduk, bir tek Arjantin kaldı. İnşallah onu da tamamlayacağız." dedi.

Anadolu Ekonomi Diplomasisi programlarıyla yabancı ülkelerin büyükelçilerini Anadolu'daki sanayicilerle buluşturduklarına değinen Asmalı, "BAE büyükelçisini Kayseri'ye, Nijer büyükelçisini Çorum'a, Macaristan büyükelçisini de Samsun'a götürdük. Ülkemizdeki misafir büyükelçileri belli periyotlarla Anadolu'ya götürüyoruz. Japonya, Yunanistan ve İsviçre büyükelçilerini de yine sanayicilerimize götüreceğiz" yorumunu yaptı.

-ULUSLARARASI YATIRIM VE KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

Hedeflerinden birinin MÜSİAD Arap İşadamları İrtibat Ofisi'ni kurmak olduğunu kaydeden Asmalı, "Bunu daha da genişleterek MÜSİAD bünyesinde Uluslararası Yatırım ve Koordinasyon Merkezi olarak hayata geçiriyoruz." dedi.

Asmalı, "Ülkemize yatırım yapmak isteyenlere, devletin kurumları var ama, biz özel sektör kanalıyla sahadaki kulisleri, çalışmaları, ticari araştırmalar ile en doğru yatırım alanı diyebileceğimiz, kim hangi işi yapıyor, hangi sektöre yatırım daha iyidir noktasında, MÜSİAD'ın güvenilir marka imajına yakışır bir şekilde böyle bir hizmet sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tahkim kurulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Asmalı, üyelerine yönelik e-ticaret çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.



Asmalı, yakın zamanda ise eğitim ve ekonomiyle ilgili iki ayrı araştırma raporunu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

- MÜSİAD ÜYESİ İŞLETMELER YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

MÜSİAD'ın ekonomi ve iş dünyasındaki konumunu rakamlarla anlatan Asmalı, 84'ü yurt içi, 81'i yurt dışı olmak üzere 165 irtibat noktasında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. MÜSİAD olarak 71 ülkeye ulaştıklarını, Almanya'da 10'dan fazla şubelerinin bulunduğunu bildiren Asmalı, "Ekim sonunda ABD'ye gidiyoruz. ABD'nin 50 eyaletinde teşkilatlanma gibi bir hedefimiz var" diye konuştu.

Üye sayılarının 12 bin 925'e yükseldiği bilgisini paylaşan Asmalı, " Gururla söylüyorum; bunun yüzde 35'lik kesimi, yani 4 bin 558'i, Genç MÜSİAD'lı kardeşlerimiz. Dolayısıyla geleceğimiz sağlam. Gençlerimiz ve kadın çalışma grubumuz çok güzel faaliyetler yapıyor. 60 bin işletmemiz var. Yaklaşık 2 milyon insanımıza istihdam sağlıyoruz. Türkiye ihracatının yüzde 20'sini de üyelerimiz yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, ihracat yapan üye sayısını artırmak için sermayeleri bir araya getirmenin önemi üzerinde durduklarına da vurgu yaptı.



Erzurum Oltu'da Türkiye'nin ilk endüstriyel cağ kebabı işletme endüstriyel tesisinin açılışına gittiğini anlatan Asmalı, "20 üyemiz sermayelerini bir araya getirerek çok önemli bir tesis kurdular. Birçok şubemiz, birçok üyemiz bunun gibi faaliyetler yapıyor. İnşallah gelecek dönemde bu tarz güzel örnekliklerin sayısını, ölçeğini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "MÜSİAD EXPO 2022'YE 124 ÜLKEDEN 100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

MÜSİAD ve Tüyap Fuarcılık Grubu iş birliğiyle 2-5 Kasım'da düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na değinen Asmalı, 1993 yılından bu yana kesintisiz olarak 2 yılda bir gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO'nun her sektörden üyelerin ürünlerini, hizmetlerini sergileyebileceği karma bir organizasyon olduğunu anlattı.



İki yıl önce salgının etkisi altında, maskelerle yapılan fuarda katılımcı üyelerin memnuniyet oranının yüzde 97 gibi yüksek bir oranda çıktığına dikkati çeken Asmalı, "O zaman 14 bin metrekarelik bir stant alanımız vardı, bu sene 25 bine çıkardık. Hem pandemiden kurtulmamızın etkisiyle, hem de yeni dinamiklerle daha ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu yıl 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz.



Fuara 24 farklı sektörden alım heyetleri gelecek. Bunlar Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Endonezya, Nijerya gibi dünyanın farklı ülkelerinden heyetler. Bu heyetlerin temsil ettiği şirketler milyarlarca dolarlık dış alım gerçekleştiriyor. Sadece Suudi Arabistan'dan 300 kişilik heyet gelecek. Suudi Arabistan'ın en büyük perakende zincirinin sahibi gelecek." şeklinde konuştu.

Fuarda konjonktüre bağlı olarak bazı sektörlerin daha ön plana çıkacağını anlatan Asmalı, özellikle gıda kriziyle birlikte tarım ürünlerinin çok stratejik bir noktaya geldiğini kaydetti. Tarım ve gıdada ciddi boyutta üretim ve ihracat yapan üyeleri olduğunu söyleyen Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu fuarda tarımla ilgili çok ciddi potansiyel olacak, yatırım imkânları konuşulacak, sera organize sanayi bölgesi kurulma fikri var, belki bununla ilgili görüşmeler olacak. Savunma sanayisi şirketlerimizin ve ürünlerinin tanıtılacağı, bu noktada yeni ortaklıkların tesis edileceği bir imkân da olacak. Bunun yanında yazılım teknolojisinde yüksek katma değerli, inovatif teknolojik firmalarımızın çoğaldığı, startupların, gençlerimizin yeni fikirlerinin sergileneceği ücretsiz stant alanları sağlanacak.



Hem girişimcilerin, hem yatırımcıların bir araya gelebileceği çok önemli buluşmalara ev sahipliği yapacağız. Biliyorsunuz MÜSİAD fuarlarında IBF toplantıları gerçekleştiriliyordu, bu sene buna D-8 büyükelçilerinin katılımıyla yapılacak toplantıları da ekleyeceğiz."

- "SİYASİLER SİYASETİNİ YAPSIN. BİZ DE İŞADAMLARI OLARAK ÜRETİMİMİZE, İŞLERİMİZE BAKALIM"

2023 seçimlerine de değinen Asmalı, MÜSİAD olarak kısır siyasi çekişmelerin dışında olduklarını vurgulayarak, "Biz ülkemizin yatırımına, imkanına, potansiyeline, geleceğine güveniyoruz. Bundan dolayı tüm yatırımcılarımız, üyelerimiz, 'nasıl daha fazla yatırım yapayım, üreteyim, ihracat yapayım?' diye düşünüyor. Gece gündüz bunlara kafa yoruyoruz." ifadelerini kullandı.



Ülkemizdeki tüm yatırım potansiyellerinin harekete geçirildiğini, altyapısıyla, üst yapısıyla hazır hale geldiğini kaydeden Asmalı, "Olumsuz propagandaları bir kenara bırakalım. Siyasiler siyasetini yapsın. Biz de işadamları olarak üretimimize, işlerimize bakalım. Herkes kendi işine konsantre olsun." dedi.



Ekonomide enflasyon ve dış ticaret açığı gibi alanlarda sorunlar bulunduğunu ama moral bozmaya gerek olmadığını ifade eden Asmalı sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz kendi kendine yeter bir ekonomi. Enerjide çok güzel hamleler yapılıyor. Nükleer santralimizin ilk reaktörü gelecek yıl devreye girecek. Yusufeli Barajı yıl sonundan itibaren su tutmaya başlayacak. Bunlar 9 yıl önce temeli atılan yatırımlar. Yerli otomobilimiz 29 Ekim'de banttan inecek. Önümüzdeki sene Karadeniz gazı sisteme entegre edilecek. Dolayısıyla enerjideki bağımlılığımız azalacak. İnsanımız hak ettiği huzuru, refahı yakalayacaktır yeter ki bir ve beraber olalım. Hiç moralimizi bozmaya gerek yok. Bu ülkenin potansiyeline güvenelim."

