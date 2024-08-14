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Ekonomi

Gerçek mermilerle askeri tatbikat düzenleyecekler! Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'yi kızdıracak hamle

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mermili askeri tatbikat düzenliyor.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Gerçek mermilerle askeri tatbikat düzenleyecekler! Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'yi kızdıracak hamle
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Güney Kore ve ABD ordusunun Kuzey Kore sınırına yakın bir noktada gerçek mühimmatla ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgenin 30 kilometre güneyindeki Pocheon kentinde 9 Ağustos'ta başlayan tatbikatın, 15 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

İki ülkenin, ortak operasyon yürütme becerisini artırmayı hedefleyen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı belirtilen tatbikata yaklaşık 320 birlik katıldı.

Tatbikatta, ABD'ye ait Apache helikopterleri de eğitim için kullanıldı.

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