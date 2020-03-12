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Ekonomi

Bakanlıktan tüm ülkede eş zamanlı denetim! ''Gereğini yapacağız''

Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 18:39
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından 81 ilde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarındaki haksız artışa yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bugün yaptığı açıklamada hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirtmişti.

Pekcan, açıklamasında "Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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