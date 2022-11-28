Yaklaşık 7 milyon milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

ZAM İÇİN TAKVİM PERŞEMBE GÜNÜ NETLEŞECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.