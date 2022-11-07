Geri sayım başladı! İlk kura saatler sonra çekiliyor

İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuralarda, 250 konut için başvuran 3 bin 104 vatandaştan ismi çıkanlar büyük sevinç yaşarken, ismi çıkmayanlar ise hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

Kura çekiliş törenine; Ardahan Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ve diğer ilgililer katıldı.

Burada ilk kurayı çeken Vali Vekili Demir, "Ardahan için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Sonrasındaysa hak sahiplerinin isimleri okunarak ekrana yansıtıldı.

Kurayı kazanan vatandaşlardan Yüksel Kara, müjdeli haberi ilk olarak oğluna verdiğini söyleyerek, "Emekliyim ve evim yoktu. Çok şükür kuradan çıktı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müjdeyi ilk oğluma verdim ve çok mutluyum" dedi.