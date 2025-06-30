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Ekonomi

Geri sayım başladı! Memur ve emekli zamları için tarih belli oldu

Memur ve emekli maaşlarına zam bekleyen milyonlarca kişinin gözleri önümüzdeki haftaya çevrildi. Haziran enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Perşembe günü açıklanacak. Memur ve emeklinin yılın ikinci yarısına ilişkin alacağı zam da belli olacak. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı kritik veri ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranı da netleşecek.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Memur ve emekli zamları için tarih belli oldu
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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı maaş zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verileri 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece memur ve emekliye yapılacak zam, netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA BEKLENEN ZAM ORANI

6 aylık verilere göre memur ve emeklisinin hesaplanan zammı yüzde 14 virgül sıfır 1, SSK ve Bağ-kur emeklisinin zam oranı ise 15 virgül sıfır 9. Bu oranlara haziran enflasyonu da eklenecek.

Yapılacak zamdan yaklaşık 16 buçuk milyon emekli etkilenecek. 4 milyon memurun da yılın ikinci yarısına ilişkin zammı belli olacak.

MEMUR ZAMMINDAN HANGİ KALEMLER ETKİLENECEK?

Yeni zam oranı birçok kalemi de etkileyecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi farklı sosyal destek ödemelerinin tutarı artacak. Engelli aylıkları da yeni zam ile birlikte güncellenecek. Dul ve yetim aylıkları da yükselecek.

  • maaş zamı
  • enflasyon verisi
  • memur emekli zamı

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