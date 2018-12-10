Gezen sergi ile 5 milyar dolar gelecek
Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki 5 milyar dolarlık farkın büyüklüğüne işaret eden Turizm Bakanı Ersoy, Türk mutfağını tanıtmak ve buradan kaynaklı gelirleri artırmak için gezen sergiler düzenleyeceklerini söyledi.
Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki farkın kapanması gerektiğini söyleyen Ersoy, bu hedef doğrultusunda Türk mutfağını tanıtıcı sergiler düzenleyeceklerini bildirdi.”2018’de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar” diyen Ersoy, “Konaklama kadar minimum gastronomi yapmanız lazım ki hedeflediğiniz turizm gelirlerine ulaşın” dedi.
YURT DIŞI KONSEPTİ
2019 itibarıyla gastronominin kendileri için çok önemli bir hale geleceğini söyleyen Ersoy, “20 Mart 2019’dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya’da Tokyo ve Kyoto’da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra, Berlin ve Moskova’da... Bu gezen sergilere biz Topkapı Müzesi eserleriyle başlıyorduk, bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık” dedi.
KİŞİ BAŞI GELİR 914 DOLAR
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan’daki kapılardan giriş yapan 5 milyon ziyaretçi de turist sayıldığı için gelirimiz düşükmüş gibi çıkıyor. Bu yanlış. Onlar turist değil, yabancı ziyaretçi” dedi. 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelirin hedeflendiğini anımsatan Bağlıkaya, “Bu hedefler tutacak gözüküyor ama 5 milyon turistin bizim için turist niteliği yok. Onlar turist değil, yabancı ziyaretçi. ‘Türkiye’nin kişi başı turist geliri çok düşük’ deniliyor ya 32 milyar dolarlık geliri 35 milyon turiste böldüğümüzde kişi başı 914 dolarlık gelir kazanılıyor” dedi.
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