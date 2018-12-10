Gezen sergi ile 5 milyar dolar gelecek

Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki farkın kapanması gerektiğini söyleyen Ersoy, bu hedef doğrultusunda Türk mutfağını tanıtıcı sergiler düzenleyeceklerini bildirdi.”2018’de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar” diyen Ersoy, “Konaklama kadar minimum gastronomi yapmanız lazım ki hedeflediğiniz turizm gelirlerine ulaşın” dedi.

YURT DIŞI KONSEPTİ

2019 itibarıyla gastronominin kendileri için çok önemli bir hale geleceğini söyleyen Ersoy, “20 Mart 2019’dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya’da Tokyo ve Kyoto’da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra, Berlin ve Moskova’da... Bu gezen sergilere biz Topkapı Müzesi eserleriyle başlıyorduk, bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık” dedi.