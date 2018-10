GİB vergi borcu ödeme son gün 2018 GİB 7143 yapılandırma ödeme işlemi intvd.gib.gov.tr

Vergi borcu sorgulama ödeme işlemi nasıl yapılır? 2018 GİB Vergi borcu ödeme son gün ne zaman? SGK KYK MTV Eğitim Vergi borcu ilk taksit ödemesi nasıl yapılacak? İnteraktif vergi dairesi bugün saat kaça kadar açık? GİB ödeme sayfası, MTV ödeme işlemi nasıl yapılıyor? GİB vergi borcu online sorgulama ve ödeme işlemleri sayfasına nasıl giriş yapılır? Vergi dairesi borcu yoktur evrağı nasıl alınır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için son günün 1 Ekim Pazartesi olduğu açıklandı. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen sürenin pazartesi günü sona ereceği belirten yetkililer kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiğini ifade edildi. Kanundan yararlanmaya devam edebilmek için ilk taksite ilişkin ödemelerin, 1 Ekim Pazartesi günü akşamına kadar mutlak suretle yapılması gerekmektedir. Vergi dairelerinde yaşanması muhtemel sıkışıklıklara maruz kalmama adına ödemelerin son güne bırakılmaması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda vergi borçlarınızı ödeme ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilme fırsatı bulunmaktadır. Vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemlerini güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğiniz GİB vergi borcu online sorgulama ve ödeme sayfası star.com.tr'de.

Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara vergi borçlarını sorgulama ve ödeme işlemlerini güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için internet üzerinden hizmet vermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet üzerinden verilen hizmetler, şifreli hizmetler ve şifresiz hizmetler olmak üzere vatandaşlara iki kategoride sunulmaktadır. Vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesini ziyaret ederek T.C.kimlik numaraları ile işlemler, şifreli işlemler ve şifresiz işlemler kategorilerine ulaşıp buradan gerçekleştirmek istediği işlemin türünü belirleyebilirler.



Vatandaşlar Gelir İdare Başkanlığı’nın resmi web sitesi olan https://intvrg.gib.gov.tr/ ve https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_6111_LOGIN_AC aracılığıyla vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemlerini elektronik ortamda tamamlayabilme olanağına sahipler.



Aynı zamanda Mobil platform üzerinden de güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlayan GİB mobil uygulamasını, her an her yerde ulaşabilecekleri mobil cihazlara indirebilirler.

Duyuruda, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği belirtildi.



Ödemeler, interaktif vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası "www.gib.gov.tr"de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-22.00'de anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.



Yapılandırmaya başvuran kişiler yüzde 90 ile yüzde 50 arasında değişen indirimlerden faydalanma imkanı bulacak. Vatandaşlar taksit seçeneği ile geçmiş yıllara ait cezaları taksitlendirebileceği gibi peşin ödemelerle büyük indirimlerden de faydalanabilecek.

Gelişen teknolojiye kayıtsız kalmayan devlet vergi borcu sorgulama işlemi için bir sistem geliştirdi. Bu sisteme göre saydığımız tüm zahmetlerden kurtulabilirsiniz. E-devlet sistemi sayesinde vergi borcu sorgulama işleminizi sadece bir kaç tık ile başarıyla gerçekleştirebilmeniz mümkün olacaktır. E-devlet sistemine giriş yapmanız için ihtiyacınız olan tek şey e-devlet şifresidir. Eğer e-devlet şifreniz yok ise öncelikle en yakın PTT şubesine gidip e-devlet şifresi alma talebinde bulunmanız gerekecektir. Alacağınız e-devlet şifresine ödemeniz gereken ücret 2 TL olacaktır. Bu ücreti ödedikten sonra aldığınız e-devlet şifresi ile resmi e-devlet web sayfasına grin. Daha sonra vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz için sistem sizlerden bazı bilgiler isteyecektir. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz olacaktır. Bu bilgiler uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde girdikten sonra vergi borcu sorulama işlemi için kimliğimi sorgula butonuna basın. Ve ardından yenilenerek açılacak olan sayfada -hizmetler başlığından vergi borcu sorgulama butonunu bulun ve tıklayın. Daha sonra vergi borcu sorgulama işleminizi tamamlayın. Bu işlemleri yapmak sistem sayesinde oldukça pratik ve hızlı olacaktır. Vergi Borcu Sorgulama işlemi için e-devlet sistemine 7/24 giriş yapabilirsiniz.



Vergi borcu sorgulama işleminizi e-Devlet Kapısı’nın yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nden de gerçekleştirebilir, hem sorgulama, hem de ödemenizi yapabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek işlemler 3 ana kategoride toplanmaktadır. Bunlar; T.C.kimlik numarası ile yapılan işlemler, şifreli işlemler ve şifresiz işlemler olmaktadır. Vatandaşlar bu 3 kategoriden birini seçip gerçekleştirmek istediği işlemin türünü belirleyebilirler.



1)T.C. Kimlik Numarası ile Yapılan İşlemler



Aşağıdaki listede bu bölümden yapabileceğiniz işlemleri görebilirsiniz.



a)Borç Ödeme İşlemleri



b)Motorlu Taşıtlar



c)Borç Sorgulama



d)Kira Beyannamesi



e)İhbar İşlemleri



2)Şifresiz İşlemler



Aşağıdaki listede bu bölümden yapabileceğiniz işlemleri görebilirsiniz.



a)Duyurular



b)Hesaplamalar



c)Formlar



d)Sık Sorulanlar



3)Şifreli İşlemler



Aşağıdaki listede bu bölümden yapabileceğiniz işlemleri görebilirsiniz.



a)e-Beyanname



b)Bilgi Girişi



c)Dilekçeler



d)Sorgulamalar



e)KDV İade Talebi Listelerini Gönderme



f)Gelir-Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) Kılavuzu





GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN (GİB) VATANDAŞLARA İNTERNET ÜZERİNDEN VERDİĞİ HİZMETLER NELERDİR?



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet üzerinden yapmış olduğu hizmetler iki ana kategoride toplanmaktadır. Bunlar; şifreli hizmetler ve şifresiz hizmetler olmaktadır.



1.Şifreli Hizmetler



Vergi Dairesine yazılı müracaat ederek şifre almanız koşuluyla VUK 340 nolu tebliğ kapsamında olan mükelleflerimiz e- beyanname gönderebilirler. İnternet vergi dairesinden vergi dairesine gitmeden yasalarımızın el verdiği koşullarda almanız gereken belgeleri alabilirsiniz veya bilgilerinizi gönderebilirsiniz.



iNTERNET ŞİFRENİZ İLE; Verilen beyannamelerinizi, tahakkuklarınızı, ödemelerinizi, tüm borcunuzu muhasebecinizin sizin adınıza yapması gereken işlemleri yapıp yapmadığını görmeniz mümkündür.



Diğer Kurumlara Vereceğiniz Borcu yoktur yazısını ya da iade dileklerinizi kendiniz veya Muhasebecinizin vermesi mümkündür.



2. Şifresiz Hizmetler



Mükellefiyetiniz olmasa bile eğer kira geliriniz varsa İnternet üzerinden kira beyannamenizi gönderebilirsiniz.



Gayrimenkullerin satılması durumunda ne yapacağınız konusunda bilgi alabilirsiniz. (Kira Butonu),



Vergi Kimlik numarası sorgulama, Yabancılar için vergi kimlik numarası sorgulama, Resen Terk Eden Mükelleflerimizin Kimler olduğunu görmek, E-Vergi Levhası Sorgulama, Verilen Levhanın Doğru olup olmadığı hakkında bilgi almak, Borcu yoktur yazısı için vermiş olduğunuz dilekçenizin ne aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. ÖTV2A Ödeme belgenizin doğru olup olmadığını görebilirsiniz. (Sorgulamalar Butonu)



Adınıza olan borcun öğrenmek için (Borç Sorgulama Butonu)



Nasıl ödeneceği hakkında (Nakit veya Hangi Bankalara, Kredi Kartı ile Ödeme mümkün mü) bilgi almak için (Borç Ödeme Butonu)



Sizden istenen Gecikme zammının doğru olup olmadığını tespit etmek (Sık sorulan Sorular) gibi konularda vatandaşlara internet ortamında hizmet vermektedir.

Vergi Nedir?

Vergi, devletin yaptığı hizmeti güçlendirmek ve dünya çapında devletin gelişmesine yarar sağlamak amacıyla vatandaşlardan alınan paradır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yer aldığı üzere her Türk vatandaşı vergi ödemekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin gelirlerinin yaklaşık %85’i vatandaşlardan alınan vergilerle sağlanmaktadır.

Devlet neden vergi alır?

Devlet kişinin bulunduğu yerde; bütünlüğünü ve refahını sağlamak adına kişiler tarafından oluşturulmuş bir mekanizmadır. Nasıl ki bir mağazanın kapanmaması için maddi anlamda gelir elde etmek gerekiyorsa bir devletin de hizmetlerini sürekli hale getirebilmesi için maddi anlamda gelire ihtiyacı vardır. Devlet her sene vatandaş sayısına göre ne kadar parya ihtiyacı olduğunu hesaplayarak duruma göre bir yüzde çıkarır ve vatandaşlarına verdiği hizmetleri ücretlendirir. Devlet varlığını korumak ve refah seviyesini arttırmak için vergi alır.

Neden vergi öderiz?

Vergi vermek bir vatandaşın en önemli ödevlerinden birisidir. Bir ürünü kaçak kullanmak, faturasız almak kısa bir süre için size yarar sağlıyor gibi gözükse de aslında devlet adına büyük bir kaos ortamını oluşmasına ve bu nedenle de zaman içinde size zarar veriyor demektir.

Fişsiz olarak aldığınız her üründe kazandığınız KDV değeri aslında size yapılacak olan yol, iş imkanı, hastane ve daha birçok hizmet anlamını taşımaktadır. Devletin durumunu daha iyi bir hale getirmesi için vatandaşların görevlerini bilerek vergi ödemesi gerekmektedir. Yeterli şekilde vergi toplanamaması halinde devletin kasası çöküş aşamasına dahi gelebilmekte ve sistemin yürümesi imkansız hale gelerek rüşvet yaygınlaşmaktadır. Bu da adalet sisteminin dahi sarsıldığı bir toplum anlamına gelir.

Verginin Özellikleri Nelerdir?

Vergiler, bireyler ve kurumlar olmak üzere iki başlıkta, devlet tarafından alınır. Vergide eşitlik ilkesine göre, bir kurum veyahut birey, mali bütçesi ne kadarsa o kadar vergi öder. Örneğin küçük esnafın yapmış olduğu 100 liralık satışta %18 KDV alınırken (KDV: 18 Türk Lirası) , büyük bir şirketin yapmış olduğu 1000 liralık satışta alınacak KDV oranı yine %18’dir. (180 Türk Lirası). Oranlara göz gezdirdiğinizde eşit şekilde vergi alındığına kanaat getireceksiniz.