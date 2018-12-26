GİB Vergi SGK GSS prim borcu ödeme sorgulama işlemi eDevlet giriş Vergi borcu yoktur yazısı

GİB Vergi SGK GSS prim borcu ödeme sorgulama işlemi nasıl yapılır? eDevlet giriş Vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınır? Vergi borcu ödemesi nereden yapılacak? GİB vergi borcu ödeme son gün ne zaman? Yapılandırılmış vergi borcu ödeme süresi uzatılacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Yapılandırılan prim borçlarının ikinci taksiti ekimde, vergi borçlarının ikinci taksiti kasım ayında sona erdi. Prim borçlarının üçüncü taksitinin aralık ayında ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle, aralık ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de ocak ayı sonuna kadar uzatıldı. Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ise son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu, trafik cezaları, otoyol geçiş cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, emlak, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), İlan ve Reklam Vergisi (İRV) vergileri, asfalt borçları ve daha pek çok farklı vergi borcunu da kapsayan vergi affı ve borç yapılandırma sonrası ikinci taksit ödemelerin süresinin uzatılması ile birlikte GİB üzerinden vergi borcu ödeme konusunda yoğunluğu yaşanıyor. GİB vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemi son dakika haberleri star.com.tr'de. Vergi Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ödeme son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

GSS BORCU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK



- GENEL Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu için son gün 31 Aralık. Eski sağlık sigortası borçları ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmayanlar için test yaptırılması için gereken süre 30 Kasım’da doldu. Test yaptırıp da aynı hanede yaşayanlar içinde geliri kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişilerin prim borçları silinecek. Daha açık bir ifadeyle bu kişiler herhangi bir prim ödemeyecek, sağlık primlerini devlet karşılayacak. Ancak gelir testi sonucunda gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar içinse 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ait GSS prim borcu oluşacak. İşte bu borcun 31 Aralık pazartesi günü -pazartesi de dahil olmak üzere- ödenmesi gerekiyor. Bu tarihte borcun ödenmesi halinde sağlık sigortası borcuna gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak ve ödemeler sadece anapara üzerinden yapılacak. Yapılan düzenleme ile GSS borcu olanlara 31 Aralık tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu sağlık hizmetinden yararlanma hakkı da tanındı. Eğer borç ödenmezse 2019’dan itibaren borçlular sağlık hizmeti alamayacak.

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VERGİ BORCU ÖDEME SON TARİHLER NE ZAMAN?

Mayıs ayında çıkan 7143 sayılı borçların yapılandırılmasına ilişkin yasadan yararlanmak için aralarında trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi borcu olanlar da dahil, vergi ve prim borcu bulunan toplam 7.3 milyon mükellef başvurdu. Bunlardan 4 milyonu aşkın kısmı yapılandırılan borçlarını ödemeye devam ederken, 3 milyon kişinin yapılandırması, taksitlerini ödeyemedikleri veya cari dönem yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için bozuldu. Bu durumdaki kişiler için geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından yeni düzenleme yürürlüğe girecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.



Ödemeler, vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası www.gib.gov.tr de yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden ve anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.





Yasa uyarınca, yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için vergi ve prim borcuna ilişkin ilk iki taksit ile peşin ödeneceği belirtilen borçların süresinde ödenmesi, yıl içinde tahakkuk eden vergi ve prim yükümlülüklerinin ise iki aydan fazla aksatılmaması gerekiyor. Yapılandırma yasası çıktıktan hemen sonra kurlarda yaşanan hızlı yükselme, birçok mükellefi zor durumda bırakınca hem cari, hem de yapılandırma taksiti ödemeleri aksadı.



OCAK AYINA KADAR SÜRE



Komisyonda kabul edilen düzenlemeden, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler başvuracaklar. Bu kişiler, söz konusu tutarları, yeni yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen süre için aylık yüzde 2 oranındaki geç ödeme zammıyla birlikte ocak ayının sonuna kadar ödeyebilecek.



ARALIK TAKSİTLERİ BİR AY GEÇ ÖDENEBİLECEK



Yapılandırılan prim borçlarının ikinci taksiti ekimde, vergi borçlarının ikinci taksiti kasım ayında sona erdi. Prim borçlarının üçüncü taksitinin aralık ayında ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle, aralık ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de ocak ayı sonuna kadar uzatılacak.



ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFE KOLAYLIK



Cari döneme ilişkin tahakkuk eden vergi ve prim borçlarını süresinde ödeyemeyenler de bu borçları ocak ayına kadar ödeyebilecekler. Cari dönem borcunu ödeyemeyen kişiler, yeni yasa çıkıncaya kadar 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nun 48. maddesi kapsamında “çok zor durumda” olduklarına ilişkin başvuruda bulunurlar ve başvuru kabul edilirse yapılandırma hakkından yararlanabilecekler.



DAHA ÖNCE BAŞVURMAYANLAR YARARLANAMAYACAK



Sağlanan yeni haktan, mayıs ayında çıkartılan yapılandırma yasası kapsamında başvuruda bulunmuş olanlar yararlanabilecek. Daha önce yapılandırma başvurusu yapmamış olanlar yeni düzenlemeden yararlanamayacak.



Matrah ve vergi artırımında bulunduğu halde tahakkuk eden borçlarını süresinde ödemediği için yapılandırma hakkını kaybetmiş olanlar da ocak ayına kadar borçlarını ödedikleri takdirde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler. Bunlar hakkında başlamış olan vergi incelemeleri ile vergi cezalarına ilişkin işlemler, yapılandırma bozulmadığı sürece duracak.





7.3 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU



Borçlarını yapılandırmak için Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136, Sosyal Güvenlik Kurumu’na da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurdu. Maliye’de 2 milyon 459 bin 214 kişi, SGK’da ise 562 bin kişi süresinde ödeme yapamadığı için yapılandırma hakkını kaybetti.



Maliye’de 70 milyar lira, SGK’da ise 43.4 milyar lira borç yapılandırıldı. Yapılandırılan borçlardan Maliye 13.3 milyar lira, SGK ise 3.2 milyar lira tahsil etti.