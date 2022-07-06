İran orijinli "Sayeban Tejaret Movafagh Co" isimli şirketin İran asıllı daha sonradan Türk Vatandaşlığına geçen sahibi Ali Aydın, Türkiye'de hizmet sözleşmesi imzaladığı gıda ve bakliyat alanında faaliyet gösteren sektör devi şirketlerin yasadışı yollarla ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri ve müşteri bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgiler ile Türk firmalardan tehdit ve şantajla haksız kazanç elde etme girişiminde bulunan zanlı, Türk firmaların iş yaptığı İran İslam Cumhuriyetinde faaliyet gösteren özel sektör ve resmi kurumlarla da ticari sır niteliğindeki bilgileri paylaştı. Yapılan şikayet üzerine Ali Aydın takibe alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla Ali Aydın evine yapılan operasyonla yakalandı.

KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı olan Ali Aydın'ın soyadını değiştirmeden önceki adının Ali Haji Mohammad Jafari olduğu, Türkiye'ye geldikten bir süre sonra Türk vatandaşlığına geçerek soyadını Aydın olarak değiştirdiği tespit edildi.

SANAYİ CASUSLUĞU

Sabah'ın haberine göre, şüpheli Ali Aydın'ın Türk şirketlerden yasadışı yollarla temin ettiği bilgileri servis ettiği gibi aynı zamanda bu bilgileri kullanarak Türk şirketlerden yüklü miktarda paralar talep ettiği belirlendi. Zanlının talep edilen parayı vermeyen şirketleri ise İran'da bir daha iş yaptırmama, şirket yetkililerini bir daha İran'a sokmama gibi tehditler yaptığı öğrenildi. Ali Aydın'ın evinde ve işyerinde yapılan aramalarda birçok şirkete ait çok sayıda matbu ve dijital veriye el konuldu.

VERİ KAYBI O ÜLKENİN EKONOMİSİNİ DE ETKİLİYOR

Sanayi casusluğu devlet destekli veya işletmelerin kendi imkanlarıyla belirli bir sektörde lider pozisyona gelebilmeleri amacıyla başvurulan bir yöntem. Bu yöntemle hedef alınan şirketler rekabet üstünlüğünü kaybederken ülkeleri de ekonomik açıdan zarar görüyor. Sektörde lider firmaların verilerinin çalınması, o şirketin bulunduğu ülke ekonomisini de olumsuz etkileyeceğinden, birçok ülke stratejik sektörlerde faaliyet gösteren sektör lideri konumundaki firmalarını casusluk faaliyetlerine karşı koruyor.