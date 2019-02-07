Gıda terörüne neşter geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün duyurduğu ‘sebze-meyve fiyatlarına ayar’ bu haftadan itibaren hızla devreye alınıyor. Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘gıda terörü’ne karşı adımların bu hafta atılmaya başlanacağını açıkladı. Albayrak’ın verdiği bilgiye göre önce büyük şehirlerdeki belediyeler ucuz sebze-meyve satışı için devreye girecek. Ziraat Bankası ise seralara dönük eylem planını açıklayacak.

MİLLETİN BOĞAZINA OPERASYON

Konuşmasına ocak ayı enflasyon rakamlarına dikkat çekerek başlayan Albayrak gıda enflasyonunda yaşanan 6.5’lik artışı ‘resmen gıda terörü’ olarak niteledi. Albayrak “Şayet gıda enflasyonu yüzde sıfır çıksaydı aylık enflasyon -0.43, yıllık ise 18.85 olacaktı. Bu, çok net gıda terörü olduğun gösteriyor” dedi. Antalya’daki toplam 50 bin hektarlık seradan sadece 2 bin hektarının zarar gördüğünü anlatan Albayrak “Gıda fiyatları ile ilgili sürekli açıklama yapanların araştırılmasını istedim. Birileri bunu spekülatif olarak kullandı. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Siyasi muhalefete dönüştürmek için milletin boğazına operasyon çekiyorlar. Şaşırmamak lazım, çünkü ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek” dedi.

TOPLUM ETKİSİNİ HIZLI GÖRECEK

“Seracısı, komisyoncusu kafasına göre hareket edemeyeceği bir sistem kuracağız” diyen Albayrak “3-4 alanda hızlı adımlar atacağız. Toplum bunun etkisini hızla görecek” şeklinde konuştu. Albayrak mevcut seraların yüzde 90’ının altyapısının modernizasyona ihtiyacı olduğunu da anlattı. Albayrak, aylık piyasa takip anketleri yaptırdığını ve vatandaşlara memnuniyetlerini sorduklarını belirtti. Albayrak bir soru üzerine Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın başarılı olduğunu belirterek “Toplam resme baktığımızda istenen faydayı sağladı” dedi.

Bankaların derdi varsa anlatsınlar

Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakın iyileşme görüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak “Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile daha fazla. Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak” dedi. Bankacılık sektörünün Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yaşananlara bakıldığında bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığını belirten Albayrak “20 milyar dolar civarında kredi yapılandırması yapıldı. Bankacılık sektörünün bilançoları gayet iyi” dedi. Albayrak ayrıca “Bankalar kredi verme konusunda birşeylerden çekiniyorsa, bize anlatsınlar öğenelim. Bankacılık birilerinin para toplayıp üzerine oturma yeri değildir.”

‘Piyasayla kavga etmeyiz, anahtarı vermeyiz’ Yeni dönemde biz faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacaklarını aktaran Bakan Albayrak “Hazine’de bir kültür var. Herkesin de bir yoğurt yiyiş biçim var. Biz piyasa ile kavga etmeyeceğiz dedik ama bu anahtarları da vermek değil. Uyanık oyunculara karşı da dükkanı teslim etmemek. Tek taraflı kazanç olursa külahları değişiriz. Yeni dönemde biz faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacağız. 30 yıllık kağıtlarla ilgili yoğun talep geliyor. 2019’da da aktif bir yönetim olacak” dedi. ‘IMF’ye ihtiyacımız olmadığı ortada’ Türkiye’nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Albayrak “Türkiye’nin teknik olarak IMF’ye ihtiyacı olmadığı ortada. Finansal saldırının olduğu ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı, şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF Arjantin’e girdi, durumu ortada. Siyasi olarak bakacak olursak da bu tür iddialar muhalefetin topu taca atma çabası. Aciz, müflis tüccar gibi…” diye konuştu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin tutumunu da değerlendiren Bakan Albayrak “Fed’in aldığı pozisyon 2019 için imkan yarattı. Bu manada süreç devam edecek. Uluslararası piyasadan likidite imkanları artacak. Türkiye daha fazla pay alacak” diye konuştu. Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili sorulara da “Merkez Bankası kurumsal ve bağımsız yapısı içinde karar verir” yanıtını verdi.

SERACILIĞA ZiRAAT’DEN DESTEK GELiYOR

“Çok net ve önemli kararlar aldık” diyen Albayrak meyve-sebze fiyatlarına dönük eylem planını ise şöyle açıkladı: “Önümüzdeki hafta bazı gelişmeler yaşanacak. Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla ve uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Seçimden sonra ise tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Sebze fiyatlarında bu durumu her kış yaşıyoruz. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta ya da haftaya Ziraat Bankası tarafından açıklanacak. Ayrıca kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız.”