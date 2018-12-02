Girdi-çıktı yapanlara da işsizlik maaşı bağlanacak

Ekonomi alanında önemli düzenlemeler getiren torba teklif, sosyal güvenlik alanında da önemli düzenlemeler içeriyor. İşsizlik sigortasında yapılan düzenlemeyle, özellikle hizmet sektöründe aynı işyerinde kısa süreli çalıştığı için işsizlik maaşı olamayan işçilere güvence sağlanacak. Bir diğer düzenleme ile de uzun dönem askerlikyapanların geride bıraktığı eş ve çocuklar sigorta kapsamıda kalmaya devam edecek.

TBMM’ye sunulan kanun teklifinde, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesinin ikinci fikrasında yer alan ‘prim ödeyerek sürekli çalışmış’ ibaresi ‘hizmet akdine tabi’ şeklinde değiştirildi. Madde ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak son 120 günlük ‘prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı ‘hizmet akdine tabi’ olma şeklinde yumuşatıldı. Kanun teklifi ile 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış olacak.

SIK İŞE GİRİP ÇIKANLAR İÇİN

Düzenleme ile ilgili değerlendirmede bulunan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, daha çok mavi yakalı tabir edilen işçilerin değişiklikten yararlanacağını söyledi. Bu kesimin sık sık işe girip çıktığına işaret eden Kılıç, “Bu kesimin işgücü devir oranı çok yüksek. Bir türlü 120 gün kesintisiz çalışmayı yakalayamıyorlardı. O yüzden bu değişiklik özellikle hizmet sektöründe çok etkili olur. Mevsimlik işçiler için de olumlu olur” diye konuştu. Kılıç, raporlu sayıldığı ve ücretsiz izine çıktığı için 120 günlük kesintisiz çalışma şartından yararlanamayanların da işsizlik maaşı alabileceğine dikkat çekti.

ASKERİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK

Bir diğer önemli düzenleme de askere gidenlerin sigortalılık durumunda yapıldı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları kişilerle ilgili düzenlemeye gidildi. Madde ile, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacak. Kılıç, askere giden kişinin sigortadan 90 günlük süre ile yararlanabildiğine dikkat çekerek, bu kapsamdaki er ve erbaşların çalışmayan eşleri ile çocuklarının sigorta kapsamından çıktığına dikkat çekti. Bundan sonra askere giden kişilerin eş ve çocuklarının, askerlik süresinin sonuna kadar sigorta kapmasında kalacağına işaret eden Kılıç, özellikle uzun dönem askerlik yapanlar için kritik bir değişiklik yapıldığını vurguladı. Kılıç, eş ve çocuk varken yakın olarak kapsamda bulunmayan anne ve babanın da kanun teklifiyle sigorta kapsamına alındığına işaret etti.

(Milliyet)