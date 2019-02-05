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Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan: Mezgit bu yıl sevindirdi

Karadeniz'de geçen yıla oranla daha fazla avlanan mezgit, balıkçıların ve tüketicinin yüzünü güldürdü. Başkan Arslan, 'Tekne başı ortalama 50-100 kilogram arasında mezgit avlanıyor, avcılık geçen seneye oranla yarı yarıya arttı' dedi.

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Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin ardından denizlerde şu anda mezgit ve istavrit avı yapıldığını söyledi.

Mezgitin daha çok kıyı balıkçıları tarafından avlandığını belirten Arslan, "Avcılık geçen seneye oranla iyi gidiyor, havalar da iyi, tekneler denize gittikçe boş dönmüyor. Tekne başı ortalama 50-100 kilogram arasında mezgit avlanıyor, avcılık geçen seneye oranla yarı yarıya arttı." dedi.

Arslan, kıyı balıkçılarının, avlanan mezgitin standartların üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra avlayacağımız başka balık yok. Mayıs ve haziran ayına kadar hava şartları uygun gittiği sürece mezgit tezgahlarda olacak." diye konuştu.

Teknelerden 7-10 liradan çıkan mezgitin tezgahlarda 15-20 liraya kadar satışa sunulduğunu kaydeden Arslan, tüketicilerin ucuz mezgite aldanmaması gerektiğini dile getirdi.

Arslan, trol ile avlanan balıkların ucuz fiyattan satışa sunulduğunu kaydederek, "Bu balıklar standartların çok altında. İnsanlar ucuz diye alıyor ama pişman oluyor. Tüketici ucuz balığa aldanmasın." ifadesini kullandı.

Mezgitin yanında istavritin de tezgahlarda yer aldığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"İstavriti büyük tekneler avlıyor. Geçen haftalarda standartların üzerinde avlanan balıklar da vardı ancak bu balık bizim kıyıların balığı değil, karşı kıyılardan göç eden balıklar. Şu anda tezgahlarda yer alanlar ise bizim kıyıların balıkları, ayrıca Abhazya'dan da istavrit geliyor."

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