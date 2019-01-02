Girişimci ve sanayiciye 5.6 milyar TL’lik destek  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek. Bakanlığın 2019’da sağlayacağı desteklere ilişkin açıklamada bulunan Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarıyla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

ÜRETİM ODAKLI

Varank, yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin Bakanlık bünyesine katıldığını anımsatarak, şunları söyledi: “Böylelikle sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. Üretim öncülüğünde büyümek için tüm birimlerimizle sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte Bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon liradır.”