Girişimci ve sanayiciye 5.6 milyar TL’lik destek
Girişimci ve sanayiciye bakanlıktan müjdeli haber geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Kalkınma İdareleri aracılığıyla 5.6 milyar destek verileceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek. Bakanlığın 2019’da sağlayacağı desteklere ilişkin açıklamada bulunan Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarıyla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.
ÜRETİM ODAKLI
Varank, yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin Bakanlık bünyesine katıldığını anımsatarak, şunları söyledi: “Böylelikle sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. Üretim öncülüğünde büyümek için tüm birimlerimizle sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte Bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon liradır.”
KOBİ’lere 1.8 milyar
KOSGEB tarafından 2019’da KOBİ’lere 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Bu yıl için tahsis edilen destek bütçesi, başta Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları olmak üzere diğer destek programları kapsamında ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak. Ayrıca Kredi Finansman Desteği ile KOBİ’lerin finansman giderleri karşılanmaya devam edilecek.
Ar-Ge’ye 1.2 milyar
TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019’da 1 milyar 263 milyon 792 bin lira ödenek öngörülüyor. Bu yıl söz konusu destek bütçesinin ana başlıklarını Türkiye Araştırma Alanı programları, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı oluşturuyor. Bu programlar için toplam desteklerde bulunulacak.
Teknolojiye 1.4 milyar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019’da destek bütçesi ödeneği 2 milyar 447 milyon 661 bin lira olarak belirlendi. Söz konusu bütçe kapsamında, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı için 24 milyon 749 bin lira, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı için 6 milyon 187 bin lira, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için 27 milyon 224 bin lira, Temel Bilimler Destek Programı için 12 milyon 374 bin lira, Tasarım Tescil Destek Programları için 619 bin lira ayrıldı.
Bölgelere 320 milyon
Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı ise yaklaşık 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak.Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’na bugüne kadar yaklaşık 427 milyon lira kaynak kullandırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.