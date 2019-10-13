Girişimcilere 4 milyon lira destek

Düzenlenen Demo Day etkinliğinde mezun girişimler, yenilikçi projelerini ve Türkiye’yi geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdikleri fikirlerini paylaştı.

65 MEZUN VERİLDİ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal etkinlikte yaptığı konuşmada “PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Şimdiye kadar PİLOT’tan 65 girişimci mezun oldu ve bu girişimler sadece geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam ve 24 milyon TL ciro sağladı. PİLOT’tan mezun olan girişimlerden 17 tanesi yatırım alarak proje ve fikirlerini daha da geliştirme fırsatı yakaladı” dedi.

Önal, yeni fikirlerin desteklenmesi ve girişimlere fırsat verilmesinin Türkiye’nin geleceği ve sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye ve sektör için ekonomik fayda sağlayacak bir girişim topluluğu oluşturma ve Türkiye’yi teknoloji alanında güçlü konuma getirme hedefinde olduklarına işaret eden Önal, şunları kaydetti: “Bundan 6 yıl önce PİLOT’u tam da bu bilinçle kurduk ve ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak hedefi ile yola çıktık. Biliyoruz ki aramızda kendi alanında fark yaratabilecek ve sektöre yenilik getirebilecek sayısız girişimci bulunuyor. Bu girişimcilerin çoğunun da maddi desteğe, bilgi birikimine veya deneyime ihtiyacı var. PİLOT’u tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde geliştirdik. Eğitimin içeriğinden, altyapı desteğine, gönüllü mentorlarımızla girişimler arasında kurduğumuz çok değerli köprüye kadar girişimleri büyütecek bir içerik sunmaya odaklandık” dedi.

800 başvuru geldi

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er “Girişimlerin PİLOT’a ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl ki programımıza 800’ün üzerinde başvuru aldık. Toplamda ise 2013 yılından beri PİLOT’a 4 bine yakın girişim başvurdu” dedi.